اعلام جزئیات تازه بیمه فرهنگیان از سوی بیمه معلم
مدیر بیمههای درمان بیمه معلم اعلام کرد، طی قرارداد با آموزش و پرورش 23 استان، خدمات بیمهای شامل پوشش درمان تکمیلی، عمر، حوادث، مسئولیت دانشآموزان و کارکنان مدارس دولتی و غیردولتی ارائه میشود.
به گزارش روابطعمومی بیمه معلم؛ مریم امانی، مدیر بیمههای درمان بیمه معلم در تشریح خدمات بیمهای ارائه شده به 23 استان طرف قرارداد و ستاد وزارتخانه آموزش و پرورش گفت: بر اساس تفاهمنامههای منعقده با وزارت آموزش و پرورش، خدمات بیمهای شامل درمان تکمیلی، بیمه عمر و حوادث مصوب و مکمل، بیمه حوادث، درمان و مسئولیت دانشآموزی و همچنین بیمه خودرو و آتشسوزی منازل مسکونی کارکنان آموزش و پرورش در 23 استان با این شرکت است. همچنین گستره پوشش حوادث این بیمه در سراسر کشور و در 24 ساعت شبانه روز است.
امانی افزود: رضایت بالای فرهنگیان از خدمات ارائه شده در ۹ استان طی سال گذشته، سبب شد دامنه فعالیت این بیمه در سال جاری به ۲۳ استان افزایش یابد.
او اضافه کرد: در قرارداد امسال، علاوه بر تعهدات گذشته، هزینههای سوختگی و حوادث ناشی از آن نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.
مدیر بیمههای درمان بیمه معلم درباره نحوه اعلام و جبران خسارت نیز توضیح داد: در صورت وقوع خطرات مشمول بیمه در داخل یا خارج از محیط آموزشی، مدیر مدرسه باید فرم مربوطه را تکمیل کرده و همراه با مستندات لازم بهصورت فیزیکی یا آنلاین به بیمه معلم ارسال کند. خسارت در چارچوب قرارداد و براساس مدارک ارسالی مورد ارزیابی قرار میگیرد و به حساب ولی یا قیم دانشآموز پرداخت خواهد شد.