به گزارش روابط‌عمومی بیمه ایران، علی جباری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در این مراسم با تبریک فرارسیدن نودمین سال تأسیس، بیمه ایران را یکی از سرمایه‌های ملی کشور دانست و گفت: از پانزدهم آبان سال گذشته فصل تازه‌ای در مسیر فعالیت بیمه ایران آغاز شد. در این مدت بدون نگاه‌های جزیره‌ای و با روحیه کار ملی تلاش کردیم مسیر ارزشمند خدمت‌رسانی به مردم را ادامه دهیم.

وی با تأکید بر اینکه بیمه ایران اکنون پویاتر، توانمندتر و حرفه‌ای‌تر از گذشته در خدمت ملت است، افزود: این افتخار و تداوم را مرهون بنیان‌گذاران، پیشکسوتان، مدیران، کارکنان و نمایندگانی هستیم که با اندیشه، تخصص و غیرت، این نهاد ملی را پایه‌گذاری و حفظ کرده‌اند.

بیمه ایران؛ ریشه‌دار در تاریخ و اقتصاد کشور

جباری در ادامه با اشاره به تأسیس بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ گفت: بیمه ایران با هدف تقویت استقلال اقتصادی کشور پایه‌گذاری شد و نقطه آغاز شکل‌گیری بیمه‌گری حرفه‌ای در ایران بود. این شرکت در طول ۹ دهه، اصول فنی بیمه‌گری و استانداردهای بیمه‌ای را در کشور نهادینه کرده و بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ اقتصاد ایران است.

وی افزود: بیمه ایران در همه این سال‌ها، امنیت، آرامش و اعتماد را به جامعه هدیه داده و این سه ارزش راهبردی در ثبات اقتصادی کشور نیز نقش‌آفرینی کرده‌اند.

بیمه ایران، همراه مردم در روزهای سخت

مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به نقش این شرکت در شرایط بحرانی از جمله دوران دفاع مقدس اظهار داشت: تنها سه روز پس از آغاز جنگ تحمیلی، بیمه ایران پوشش خطر جنگ را طراحی و ارائه کرد. این اقدام صرفاً یک تصمیم بیمه‌ای نبود؛ بلکه تصمیمی ملی برای حفظ آرامش مردم و تداوم حیات اقتصادی کشور بود.

وی تأکید کرد: بیمه ایران همواره در بزنگاه‌های واقعی کنار مردم بوده است و این همان تفاوت ما با دیگر بازیگران بازار بیمه است.

حرکت از بیمه‌گری سنتی به بیمه‌گری هوشمند

جباری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکردهای جدید مدیریتی گفت: برای حضور مؤثر در بازار رقابتی امروز، حرکت به سمت بیمه‌گری هوشمند، داده‌محور و نوآورانه یک ضرورت است. در همین راستا تعامل مؤثر با ذی‌نفعان را در اولویت قرار دادیم و نمونه آن وصول مطالبات بیش از یک دهه‌ای از بنیاد شهید بود که با گفت‌وگوی سازنده و پیگیری مشترک محقق شد.

نیروی انسانی؛ سرمایه حقیقی بیمه ایران

مدیرعامل بیمه ایران منابع انسانی را مهم‌ترین دارایی این شرکت دانست و افزود: تلاش کرده‌ایم مسائل معیشتی و شأن حرفه‌ای همکاران را در تصمیم‌سازی‌ها جدی ببینیم و این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت.

افق توسعه و درخواست همراهی حاکمیت

جباری با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای بیمه ایران گفت: هدف ما ارتقای جایگاه برند ملی بیمه ایران و بازگشت به دوران اوج است. امروز خسارات در کوتاه‌ترین زمان پرداخت می‌شود، ظرفیت ریسک‌پذیری شرکت بالاست و همکاری‌های گسترده‌ای با بزرگ‌ترین بانک‌های کشور در جریان است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پایان تأکید کرد: برای جذب نیروی متخصص و اصلاح ساختارهای بنیادی، نیازمند همراهی دولت و مجلس هستیم. بیمه ایران تنها یک شرکت نیست؛ نهادی ملی و تاریخی است که حفظ امنیت و آرامش ملت را بر عهده دارد. ما این مسیر را با عزت و افتخار ادامه خواهیم داد.

انتهای پیام/