در نشست بینالمللی به میزبانی اتحادیه بینالمللی تعاون و سازمان ملل متحد؛
حضور رئیس اتاق تعاون ایران در جمع ۵۰ رهبر اثرگذار تعاون جهان
در جریان دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد (UN World Social Summit) که از سوی سازمان ملل و با همکاری نهادهای بینالمللی تعاون در دوحه قطر برگزار شد، نشست رسمی با عنوان «قراردادی برای یک اقتصاد جهانی نو» به عنوان یکی از برنامههای شاخص این اجلاس برگزار گردید.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اتاق تعاون ایران، این نشست به همت اتحادیه بینالمللی تعاون (ICA) و با مشارکت شبکه CM50 و کمیته در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۴ در قطر برگزار شد و رهبران جهانی تعاون و مدیران بنگاههای تعاونی از سراسر جهان در آن حضور داشتند.
CM50 شبکه رهبران جهانی تعاون
CM50 عنوان شبکهای متشکل از ۵۰ رهبر اثرگذار تعاون در جهان است که از سوی اتحادیه بینالمللی تعاون برای تقویت جایگاه جهانی بخش تعاون شکل گرفته است. در این شبکه، رهبران تعاونی از نقاط مختلف جهان گرد هم میآیند تا تجربههای خود را به اشتراک بگذارند، مسیرهای همکاری را بررسی کنند و درباره سیاستهای توسعه بخش تعاون در دنیا تصمیمسازی کنند. اعضای CM50 با هدف ارتقای نقش تعاون در حل چالشهای جهانی از جمله نابرابری اقتصادی، بحرانهای اجتماعی و تغییرات اقلیمی، به تبادل تجربه، تدوین راهکارهای عملی و طراحی سیاستهای توسعهای مشترک میپردازند.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران و یکی از اعضای شبکه CM50 در این نشست حضور دارد. عبداللهی در حاشیه این نشست ضمن تأکید بر ظرفیتهای بزرگ تعاون در اقتصاد ایران، بهویژه در حوزههای تولید، اشتغال و توانمندسازی اجتماعی، بیان کرد: تعامل و همافزایی بینالمللی میتواند به تقویت نقش ایران در شبکههای جهانی تعاون و همکاری مشترک در پروژههای توسعهمحور منجر شود.
نشست «قراردادی برای یک اقتصاد جهانی نو» بخشی از تلاش جهانی برای ترسیم الگویی تازه از رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی بر پایه مسئولیت مشترک، همبستگی و عدالت اجتماعی است. این نشست یکی از برنامههای رسمی اختتامیه سال بینالمللی تعاون ۲۰۲۵ میباشد و در دو بخش عمده ادامه خواهد یافت:
بخش نخست به معرفی دستاوردهای سال بینالمللی تعاون و تعهدات دولتها به حمایت از بخش تعاون میپردازد. و در بخش دوم با حضور رهبران CM50 برگزار میشود که در آن دیدگاه نمایندگان بخشهای بیمه، کشاورزی، سلامت، مصرفکنندگان و اعتبار درباره آینده اقتصاد جهانی از منظر تعاونی مطرح خواهد شد.
در این نشست آریل گوارکو، رئیس اتحادیه بینالمللی تعاون، و خانم امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل (بهصورت ویدئویی)، ضمن تأکید بر نقش راهبردی تعاونیها در تحقق اهداف توسعه پایدار، خواستار ایجاد پیوند مؤثر میان دولتها و شبکههای تعاونی در سطح جهانی شدند. مشارکت فعال ایران در CM50، میتواند زمینهساز تقویت روابط اقتصادی تعاونی بینالمللی، انتقال فناوری، و توسعه همکاریهای چندجانبه در حوزههای مالی، تولیدی و اجتماعی شود.
یادآور میشود، این نشست بخشی از برنامههای رسمی دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ میباشد و پیام محوری آن، تأکید بر «بازسازی قرارداد اجتماعی جهانی» از مسیر ارزشهای تعاون، مشارکت مردمی و عدالت اقتصادی میباشد.