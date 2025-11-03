خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چهارمین دوره کارآموزی «مرکز توسعه شغلی ایرانسل» آغاز شد

چهارمین دوره کارآموزی «مرکز توسعه شغلی ایرانسل» آغاز شد
کد خبر : 1709011
لینک کوتاه کپی شد.

افتتاحیه چهارمین دوره مرکز توسعه شغلی ایرانسل، در مراسمی با حضور معاون عملیات، معاون مالی، معاون منابع انسانی و جمعی از مدیران ایرانسل برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، چهارمین دوره «مرکز توسعه شغلی ایرانسل»، با همکاری بخش منابع انسانی و آکادمی ایرانسل و با هدف آماده‌سازی نسل آینده متخصصان، تقویت ارتباط میان ایرانسل و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و فراهم‌سازی مسیر ورود جوانان به دنیای حرفه‌ای فناوری، آغاز به کار کرد.

در این مراسم، مالک ملامو معاون عملیات ایرانسل، ضمن تبریک به برگزیدگان این دوره، با اشاره به سطح بالای داوطلبان و رقابت فشرده میان آنها، بر شایستگی و حرفه‌ای‌بودن افراد منتخب تأکید کرد و نقش آنها را در ساخت آینده ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، مؤثر دانست.

همچنین مهندس محمدمهدی مجتهدی، معاون منابع انسانی ایرانسل، با تقدیر از پذیرفته‌شدگان، به نقش و جایگاه ایرانسل به‌عنوان یکی از برندهای برتر کارفرمایی کشور و توجه این اپراتور به جذب و پرورش استعدادهای برتر و پیوند میان دانشگاه و صنعت اشاره کرد.

در این دوره، از میان بیش از ۵۰۰۰ داوطلب که در فرآیندهای دقیق غربالگری، مصاحبه‌های تخصصی و رفتاری، تعریف پروژه‌های واقعی و برنامه‌های منتورینگ و کوچینگ شرکت کردند، ۲۷ فرد برگزیده، موفق به ورود به دوره کارآموزی ایرانسل شدند.

برگزیدگان، در دوره کارآموزی، به صورت تخصصی فعالیت خود را زیر نظر منتورها آغاز و پس از گذراندن موفقیت‌آمیز این دوره، به ‌عنوان نیروی متخصص در شرکت ایرانسل استخدام می‌شوند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ