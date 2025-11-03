چهارمین دوره کارآموزی «مرکز توسعه شغلی ایرانسل» آغاز شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، چهارمین دوره «مرکز توسعه شغلی ایرانسل»، با همکاری بخش منابع انسانی و آکادمی ایرانسل و با هدف آماده‌سازی نسل آینده متخصصان، تقویت ارتباط میان ایرانسل و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و فراهم‌سازی مسیر ورود جوانان به دنیای حرفه‌ای فناوری، آغاز به کار کرد.

در این مراسم، مالک ملامو معاون عملیات ایرانسل، ضمن تبریک به برگزیدگان این دوره، با اشاره به سطح بالای داوطلبان و رقابت فشرده میان آنها، بر شایستگی و حرفه‌ای‌بودن افراد منتخب تأکید کرد و نقش آنها را در ساخت آینده ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، مؤثر دانست.

همچنین مهندس محمدمهدی مجتهدی، معاون منابع انسانی ایرانسل، با تقدیر از پذیرفته‌شدگان، به نقش و جایگاه ایرانسل به‌عنوان یکی از برندهای برتر کارفرمایی کشور و توجه این اپراتور به جذب و پرورش استعدادهای برتر و پیوند میان دانشگاه و صنعت اشاره کرد.

در این دوره، از میان بیش از ۵۰۰۰ داوطلب که در فرآیندهای دقیق غربالگری، مصاحبه‌های تخصصی و رفتاری، تعریف پروژه‌های واقعی و برنامه‌های منتورینگ و کوچینگ شرکت کردند، ۲۷ فرد برگزیده، موفق به ورود به دوره کارآموزی ایرانسل شدند.

برگزیدگان، در دوره کارآموزی، به صورت تخصصی فعالیت خود را زیر نظر منتورها آغاز و پس از گذراندن موفقیت‌آمیز این دوره، به ‌عنوان نیروی متخصص در شرکت ایرانسل استخدام می‌شوند.

