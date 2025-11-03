خبرگزاری کار ایران
حضور همراه اول در ششمین نمایشگاه شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران
نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با ارائه مجموعه‌ای از راهکارهای نوآورانه و هوشمند در حوزه تحول دیجیتال، در ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی «شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران» حضور می‌یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات همراه ا‌ول، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران از ۱۳ تا ۱۵ آبان 1404 در مصلی امام خمینی(ره) تهران برگزار می‌شود و غرفه همراه اول در سالن شبستان اصلی، ورودی نخست با شماره ۱۰۱، طی سه روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ پذیرای بازدیدکنندگان است.

 

همراه اول در این نمایشگاه تازه‌ترین محصولات و خدمات خود را در زمینه‌های متنوعی همچون هوشمندسازی صنعت، ساختمان و شهر هوشمند، حکمرانی داده، سلامت دیجیتال، مراقبت هوشمند، انرژی، کشاورزی، حمل‌ونقل و خدمات فین‌تک معرفی می‌کند. 

 

اپراتور اول تلفن همراه کشور در این رویداد، سرویس‌های APIConsole و مجموعه‌ای از خدمات داده‌محور و هوش مصنوعی را نیز ارائه می‌کند که در راستای ارتقای کارایی خدمات شهری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه شهرهای هوشمند طراحی شده‌اند.

 

حضور همراه اول در این نمایشگاه بیانگر نقش راهبردی این اپراتور در توسعه اکوسیستم دیجیتال کشور و رهبری در مسیر تحقق شهرهای هوشمند پایدار است. این اپراتور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شبکه، داده و فناوری‌های نوین، تلاش می‌کند تا بستر لازم برای تحول دیجیتال در ابعاد مختلف زندگی شهری و صنعتی را فراهم کند.

 

نمایشگاه شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران، فرصتی برای تعامل مستقیم متخصصان، فعالان و مدیران حوزه فناوری و شهری با جدیدترین دستاوردهای این حوزه است و همراه اول با حضور فعال خود در این رویداد، به دنبال تثبیت جایگاه پیشرو خود در عرصه نوآوری و تحول دیجیتال کشور است.

 

