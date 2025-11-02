به گزارش ایلنا، نمایشگاه صنعت تهران ۱۴۰۴ از ۱۱ تا ۱۴ آبان ۱۴۰۴ در مرکز نمایشگاهی سئول تهران برگزار می‌شود. مساحت اختصاص یافته این دوره حدود ۱۸٬۰۰۰ متر مربع است. طبق گزارش‌ها، بیش از ۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی در آن شرکت کرده‌اند تا جدیدترین فناوری‌ها، تجهیزات و راهکارهای صنعتی را ارائه کنند. ساعات بازدید از نمایشگاه هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ بعدازظهر است.

شرکت‌کنندگان و زمینه‌ها

در این دوره، شرکت‌هایی از صنایع ماشین‌آلات و خطوط تولید، تجهیزات کارگاهی، اتوماسیون صنعتی، قطعات یدکی، ابزارآلات، صنایع پیشرفته و خدمات مهندسی حضور دارند.

از میان کشورهای خارجی مشارکت‌کننده، شرکت‌هایی از آلمان، چین، ترکیه، هند، کره جنوبی، ژاپن و جمهوری چک اعلام آمادگی کرده‌اند تا دستاوردهای فناوری خود را به بازار ایران معرفی کنند.

اهداف و اهمیت نمایشگاه

نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران ۱۴۰۴ با اهداف کلیدی از جمله ایجاد بستر رقابتی و نوآوری در میان شرکت‌های صنعتی ایرانی، معرفی فناوری‌های پیشرفته جهانی به تولیدکنندگان داخلی، جذب سرمایه‌گذاری ملی و بین‌المللی، تقویت زنجیره تأمین و صادرات صنعتی و شبکه‌سازی میان تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و مشتریان در حال برگزاری است. این رویداد همچنین فرصتی برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کند تا با فناوری‌های نوین آشنا شوند، مذاکرات تجاری B2B انجام دهند و قراردادهای همکاری امضاء کنند.

رویدادها و برنامه‌های جانبی

در حاشیه نمایشگاه، برنامه‌های جانبی متعددی برگزار می‌شود که شامل نشست‌های تخصصی با محورهای اتوماسیون صنعتی، هوش مصنوعی در صنعت، صنایع سبز و بهره‌وری انرژی، کارگاه‌های آموزشی برای به‌کارگیری فناوری نوین در خط تولید، میزهای گفت‌وگو و مذاکرات تجاری بین شرکت‌های داخلی و خارجی، افتتاح پروژه‌های مشترک صنعتی و تفاهم‌نامه‌های همکاری و بازدیدهای تخصصی برای مدیران و سرمایه‌گذاران همراه با راهنمایی فنی است.

چالش‌ها و انتظارات

با این حال، نمایشگاه صنعت با چالش‌هایی مانند؛ محدودیت تأمین مالی و واردات فناوری‌های کلیدی، هزینه بالای حمل و نقل و انبارداری برای شرکت‌های کوچک، نیاز به تسهیل مقررات گمرکی برای تجهیزات وارداتی، رقابت شدید در پذیرش محصولات و هماهنگی با سیاست‌های کلان صنعتی و حمایت دولت مواجه است. با این وجود، اگر جریان سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری به درستی تحرک پیدا کند، انتظار می‌رود کیفیت صنعت داخلی افزایش یابد، وابستگی به واردات کاهش پیدا کند و صادرات کالاهای صنعتی تقویت شود.

