به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در دیدار با اعضای هیأت‌مدیره، هیات عامل و جمعی از مدیران ارشد این بانک، با تأکید بر نقش تاریخی و اقتصادی بانک سپه گفت: این بانک به‌عنوان مظهر استقلال ایرانی و نماد ایستادگی، اصیل‌ترین و نخستین بانک یکصد ساله ایرانی است و امروز نیز با در اختیار داشتن گسترده‌ترین شبکه خدمت‌رسانی بانکی در کشور، تلاش می‌کند بهترین خدمات را به مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه دهد.

حجم ترازنامه بانک سپه از 2 هزار همت عبور کرده است

دکتر ابراهیمی با اشاره به گستره فعالیت و خدمات بانک سپه، اظهار داشت: این بانک اکنون با حدود 2 هزار و 900 شعبه و بیش از 40 هزار نیروی انسانی فعال، نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارد و حجم ترازنامه آن از 2 هزار همت عبور کرده است.

پرداخت400 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی در سال 1403

وی تصریح کرد: بانک سپه علاوه بر تأمین مالی پروژه‌های حیاتی و کلان کشورکه امروز به‌عنوان پروژه‌های زیرساختی کشور مطرح هستند، تنها در سال 1403حدود 400 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده که 12 درصد از آن، معادل 48 هزار میلیارد تومان، مربوط به تسهیلات تکلیفی از جمله ازدواج، فرزندآوری و جهش تولید مسکن بوده است.

صرفه‌جویی حدود 2 میلیون تن آرد با اجرای طرح نانینو توسط بانک سپه

دکتر ابراهیمی با بیان اینکه بانک سپه در پروژه بزرگ ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح توانست با کمترین تبعات و آسیب از این آزمون بزرگ سرافراز بیرون آید، افزود: این بانک پس از پروژه ادغام، قبول مسئولیت اجرای طرح نانینو را برعهده گرفت و 106 هزار کارتخوان در بیش از 87 هزار نانوایی در سرتاسر کشور نصب کرد تا نانوایی‌ها مجهز به سامانه هوشمند مدیریت آرد و فروش نان شوند. این پروژه به کشور کمک کرد تا دچار ناترازی آرد نشود و بالغ بر حدود 2 میلیون تن در مصرف آرد کشور صرفه جویی شد.

11 میلیارد دلار و 15هزار میلیارد تومان؛ ارزش طرح‌های مشارکتی در پروژه‌های کلان و ملی

وی با اشاره به پروژه‌های شاخص بانک سپه، مجموع ارزش طرح‌های مشارکتی این بانک در پروژه‌های کلان و ملی را بالغ بر 11 میلیارد دلار و 15هزار میلیارد تومان برشمرد و تاکید کرد: در اجرای طرح‌های کلان و ملی از جمله انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق و کویر مرکزی کشور، احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس، پروژه‌های نفت و گاز، توسعه صنایع فولاد و سیمان و طرح‌های زیرساختی دیگر، مشارکت مؤثری داشته‌ایم.

دکتر ابراهیمی افزود: بانک سپه با سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز، فولاد، سیمان، لاستیک و خدمات مالی نوین، سهم مؤثری در تولید ناخالص داخلی کشور ایفا نمود، به طوری‌که در ایجاد 25 درصدِ مخازن ذخیره‌سازی نفت، 60 درصدِ مخازن گازی، 71 درصدِ تولید کنسانتره سنگ‌آهن و 18درصدِ تولید سیمان نقش داشته است.

فروش بیش از 872 هزار میلیارد ریال از املاک، سهام و دارایی‌های مازاد بانک سپه

وی با بیان اینکه از ابتدای سال 1404 نیز تاکنون بیش از 267 رقبه ملک به ارزش بیش از 70 هزار میلیارد ریال از سوی بانک سپه و گروه مالی سپه واگذار شده، افزود: در راستای سیاست‌های دولت و قانون هفتم توسعه کشور در خصوص مولدسازی دارایی‌ها، توانستیم طی سه سال اخیر (1400 تا پایان 1403) بیش از 872 هزار میلیارد ریال از املاک، سهام و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنیم،

مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: این بانک در ارزیابی‌های ملی نیز عملکرد درخشانی داشت، به طوری که طی دو سال متوالی در سال‌های 1402و 1403در جشنواره شهید رجایی به عنوان بانک برتر انتخاب شد و در سال 1402 بالاترین امتیاز را در میان تمامی دستگاه‌های اجرایی وزارت اقتصاد کسب کرد و در سال 1403 نیز امتیازی بالاتر از سایر بانک‌ها داشت.

وی افزود: همچنین بانک سپه در ارزیابی میزان بهره‌وری شرکت‌های دولتی از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران توانست امتیاز "بسیار خوب" را کسب کند که در خردادماه سال جاری همزمان با هفته بهره وری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان «دستگاه برتر بهره‌ور» مورد تقدیر قرار گرفت.

دکتر ابراهیمی خاطرنشان کرد: این بانک در حوزه انطباق شرعی در سال 1403 از سوی دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی به ‌عنوان برترین بانک کشور در استقرار نظارت و تطبیق شرعی شناخته شد و در سی‌و‌چهارمین همایش بانکداری اسلامی، لوح تقدیر بانک پیشرو در این زمینه را دریافت کرد.

مدیرعامل بانک سپه در ادامه سخنان خود درباره حمله سایبری اخیر به شبکه بانکی، گفت: بانک سپه به ‌عنوان یکی از اهداف حیاتی در جنگ سایبری اخیر مورد حمله قرار گرفت، اما با اتکا به تجربه‌های پیشین و مدیریت بحران توانست در کمتر از یک هفته سرویس‌های حیاتی خود را بازیابی و بازفعال کند که این مهم بدون شک مرهون صبر و همراهی ستودنی مردم و مشتریان بانک و همچنین تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران بوده است.

ارزش افزوده دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در ترازنامه بانک بیش از 300هزار میلیارد تومان است

دکتر ابراهیمی در تشریح وضعیت مالی بانک سپه خاطرنشان کرد: بانک سپه بر‌اساس صورت‌های مالی تلفیقی تأیید شده در سه سال اخیر سود‌ده بوده و ارزش افزوده دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مندرج در ترازنامه آن بیش از 300 هزار میلیارد تومان است.

مطالبات 320 هزار میلیارد تومانی بانک سپه از دولت

مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: اضافه برداشت کنونی از بانک مرکزی که از آن به ناترازی یاد می‌شود، ناشی از مطالبات 320 هزار میلیارد تومانی از دولت بوده و علاوه بر آن بالغ بر 340 همت تسهیلات تکلیفی نیز از سوی بانک مرکزی به بانک سپه ابلاغ شده که از این میزان بیش از 160 همت پرداخت شده است.

اجرای عملیات طرح استحکام مالی بانک سپه طی سال‌جاری

دکتر ابراهیمی با اشاره به برنامه‌ اصلاح ساختار مالی بانک اظهار داشت: طرح استحکام مالی بانک سپه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی و اجراست و طی سال‌جاری عملیاتی خواهد شد.

دکتر ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: حمله سایبری اخیر، درس‌آموخته‌های ارزشمندی برای بانک سپه به همراه داشت و اکنون این بانک در آغاز سده دوم فعالیت خود با اتکا به تجربه یکصد ساله و سرمایه انسانی متخصص، به‌عنوان یکی از مطمئن‌ترین بانک‌های کشور، با حمایت خداوند متعال، آینده درخشانی را رقم خواهد زد و نقش‌آفرینی آن در اقتصاد کشور و ارتقای سطح رفاه مردم عزیزمان درخشان‌تر از گذشته خواهد بود.

انتهای پیام/