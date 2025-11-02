پرداخت 3 همت تسهیلات از سوی بانک کارگشایی در یک سال گذشته

از ویژگی‌های برجسته این تسهیلات می‌توان به عدم نیاز به ضامن و پرداخت در کمتر از یک روز کاری اشاره کرد.

همچنین تعاملات بانک کارگشایی با مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نقشی مؤثر در تثبیت قیمت‌ها و تنظیم بازار طلا داشته است.

این بانک با هدف توسعه خدمات مالی و پوشش ریسک‌های ناشی از معاملات طلا، همکاری نزدیکی نیز با نهادهای حاکمیتی برقرار کرده و در طراحی و اجرای سکوهای برخط خرید و فروش طلا به صورت مستقیم و مسئولانه مشارکت داشته است.

بانک کارگشایی که در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۰۵ تاسیس و بر اساس نظام‌نامه مصوب، اداره آن به بانک ملی ایران واگذار شد. این بانک همواره در راستای تحقق اهداف اولیه و انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود گام برداشته و امروز نود و نهمین سالروز تاسیس خود را جشن گرفته است.

این بانک با تداوم مسیر خدمت‌رسانی خود، بر پایبندی به مسئولیت اجتماعی و حمایت از پویایی و رشد اقتصادی کشور تاکید دارد.