محمدرضا مرادی، مدیرعامل هلدینگ شفادارو با اشاره به اجرای اصلاحات مدیریتی و ساختاری اخیر در این مجموعه گفت: در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از اصلاحات مدیریتی و ساختاری در سطح هلدینگ و شرکت‌های تابعه شفادارو اجرا شده که نتایج آن به‌تدریج نمایان می‌شود. این تغییرات منجر به توقف روند نزولی و آغاز روندی صعودی در ابعاد عملیاتی شامل تولید، فروش، سودآوری و بهره‌وری منابع انسانی شده است.

وی افزود: افزایش شاخص‌های کلیدی عملکرد در این هلدینگ ، شامل رشد مقداری تولید، افزایش سهم بازار و رشد چشمگپیر فروش در ماه‌اخیر در شرکتهای تابعه شفادارو بوده که نشان از پویایی و بهبود عملکرد این شرکت است.

مرادی افزود: سهم بازار مجموعه شفادارو در چند ماه اخیر ، یک درصد نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته که با توجه به فضای رقابتی شدید، رشد قاب توجهی است.

مدیرعامل هلدینگ شفادارو درباره استراتژی این مجموعه برای حفظ و تداوم روند صعودی مجموعه تاکید کرد: تحولات صورت گرفته در این هلدینگ و شرکتهای تابعه، مقطعی نیست، بلکه حرکتی بنیادین برای بازآفرینی ساختار است. در این مرحله از تحولات جدید ، نماد شرکت‌های تابعه (دجابر- ددانا- داسوه- دکیمی) توانسته اند حاشیه سود عملیاتی و سود خالص خود را در ماه‌های اخیر به سطوح بالاتری برسانند.

او افزود: شفا دارو به‌عنوان بخشی از استراتژی بلندمدت خود، در حال استقرار رویکردهای نوینی است که بر چابک‌سازی، شفافیت و نوآوری فناورانه تأکید دارد. ایجاد کمیته‌های تخصصی، به‌کارگیری نخبگان دانشگاهی، توسعه سامانه ‌های هوشمند مدیریتی، استفاده هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و توجه ویژه به فناوری‌های دانش‌بنیان برای توسعه و تولید محصولات جدید از جمله برنامه‌هایی است که برای بهبود فرآیندها و ارتقای بهره‌وری به طور جدی پیگیری می‌شود.

مرادی اظهار داشت: این فناوری‌ها می‌توانند در ارتقای فرآیندهای تولید و کاهش هزینه‌های تمام‌شده، نقش بسیار مهمی ایفا کنند ودر کنار استفاده از هوش مصنوعی و داده‌کاوی، موجب بهبود فرآیند تصمیم‌گیری و افزایش دقت در پیش‌بینی تقاضا و عرضه محصولات شوند.

وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال مالی جاری، آثار مثبت این اقدامات دیده شود.

یادآور می شود که هلدینگ شفادارو از شرکت های دانش بنیان و تولید کننده دارو در کشور بوده و بانک ملی ایران در جهت ارتقا نظام بهداشت و سلامت کشور از حامیان و سهام داران این شرکت است.