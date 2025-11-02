رشد چشمگیر شاخصهای کلیدی عملکرد در هلدینگ شفا دارو
گزارش های اخیر سامانه کدال، نشان از افزایش چشمگیر شاخصهای کلیدی عملکرد (تولید، سهم بازار و سودآوری) در هلدینگ شفادارو دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، گزارش های منتشر شده از عملکرد ماههای اخیر این مجموعه در سامانه کدال نشان میدهد نه تنها روند نزولی عملکرد شرکتهای تابعه متوقف شده، بلکه شاخصهای کلیدی مانند افزایش تولید، سهم بازار و سودآوری، به طور چشمگیری بهبود یافته است.
محمدرضا مرادی، مدیرعامل هلدینگ شفادارو با اشاره به اجرای اصلاحات مدیریتی و ساختاری اخیر در این مجموعه گفت: در ماههای اخیر، مجموعهای از اصلاحات مدیریتی و ساختاری در سطح هلدینگ و شرکتهای تابعه شفادارو اجرا شده که نتایج آن بهتدریج نمایان میشود. این تغییرات منجر به توقف روند نزولی و آغاز روندی صعودی در ابعاد عملیاتی شامل تولید، فروش، سودآوری و بهرهوری منابع انسانی شده است.
وی افزود: افزایش شاخصهای کلیدی عملکرد در این هلدینگ ، شامل رشد مقداری تولید، افزایش سهم بازار و رشد چشمگپیر فروش در ماهاخیر در شرکتهای تابعه شفادارو بوده که نشان از پویایی و بهبود عملکرد این شرکت است.
مرادی افزود: سهم بازار مجموعه شفادارو در چند ماه اخیر ، یک درصد نسبت به ماههای قبل افزایش یافته که با توجه به فضای رقابتی شدید، رشد قاب توجهی است.
مدیرعامل هلدینگ شفادارو درباره استراتژی این مجموعه برای حفظ و تداوم روند صعودی مجموعه تاکید کرد: تحولات صورت گرفته در این هلدینگ و شرکتهای تابعه، مقطعی نیست، بلکه حرکتی بنیادین برای بازآفرینی ساختار است. در این مرحله از تحولات جدید ، نماد شرکتهای تابعه (دجابر- ددانا- داسوه- دکیمی) توانسته اند حاشیه سود عملیاتی و سود خالص خود را در ماههای اخیر به سطوح بالاتری برسانند.
او افزود: شفا دارو بهعنوان بخشی از استراتژی بلندمدت خود، در حال استقرار رویکردهای نوینی است که بر چابکسازی، شفافیت و نوآوری فناورانه تأکید دارد. ایجاد کمیتههای تخصصی، بهکارگیری نخبگان دانشگاهی، توسعه سامانه های هوشمند مدیریتی، استفاده هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و توجه ویژه به فناوریهای دانشبنیان برای توسعه و تولید محصولات جدید از جمله برنامههایی است که برای بهبود فرآیندها و ارتقای بهرهوری به طور جدی پیگیری میشود.
مرادی اظهار داشت: این فناوریها میتوانند در ارتقای فرآیندهای تولید و کاهش هزینههای تمامشده، نقش بسیار مهمی ایفا کنند ودر کنار استفاده از هوش مصنوعی و دادهکاوی، موجب بهبود فرآیند تصمیمگیری و افزایش دقت در پیشبینی تقاضا و عرضه محصولات شوند.
وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال مالی جاری، آثار مثبت این اقدامات دیده شود.
یادآور می شود که هلدینگ شفادارو از شرکت های دانش بنیان و تولید کننده دارو در کشور بوده و بانک ملی ایران در جهت ارتقا نظام بهداشت و سلامت کشور از حامیان و سهام داران این شرکت است.