به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، اسرافیل نظری عضو هیات عامل و معاون بانکداری خرد و اصناف بانک سپه با اعلام این خبر گفت: با برگزاری قرعه‌کشی جشنواره اصناف بانک سپه در تاریخ ۲۴ شهریور‌ماه سال جاری و مشخص شدن برندگان، اهدای جوایز برگزیدگان این جشنواره در استان‌های سراسر کشور در حال انجام است.

نظری با بیان اینکه بانک سپه با تکیه بر پشتوانه یک قرن خدمتگزاری، همواره حامی راستین اصناف و صاحبان کسب و کار بوده و در این مسیر، توسعه و تسهیل خدمات مالی و اعتباری را در دستور کار جدی خود قرار داده است، خاطرنشان کرد: این بانک با طراحی محصولات مالی متنوع و خدمات متناسب با نیازهای کسب و کاری اصناف، گام‌های موثری در جهت توسعه، رشد و شکوفایی اصناف مختلف برداشته است.

عضو هیات عامل بانک سپه تقویت بیش از پیش جامعه اصناف و حمایت از این قشر عظیم و اثرگذار در چرخه اقتصادی کشور، تجلیل از همراهی جامعه صنفی با بانک سپه و توسعه تعاملات دوسویه در حوزه کسب و کارهای خرد را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

معاون بانکداری خرد و اصناف بانک سپه در ادامه افزود: قرعه کشی جشنواره اصناف بانک سپه از میان مشتریان واجدین شرایط دارای پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت‌(POS,IPG)‌ متصل به حساب‌های بانک سپه برگزار و امتیازها براساس میانگین حساب متصل به درگاه‌های پرداخت، تعداد و مبلغ تراکنش‌های هر پایانه محاسبه و اعمال شد.

عضو هیات عامل بانک سپه ادامه داد: ۱۴جایزه ویژه کمک هزینه توسعه کسب و کار واحد صنفی هر یک به ارزش پنج میلیارد ریال، ۱۰۰ کمک هزینه راه‌اندازی کسب و کار مجازی هریک به ارزش یک میلیارد ریال، ۹۵۰ کمک هزینه خرید تجهیزات مورد نیاز هر یک به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال، میلیاردها ریال جوایز نقدی و امتیاز استفاده از ۲۱۰۰۰ فقره تسهیلات به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال به برندگان نخستین دوره قرعه‌کشی جشنواره اصناف بانک سپه اختصاص یافت.

نظری در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از ۳۲ هزار نفر از مشتریان صنفی بانک، از جوایز نقدی و تسهیلات بانکی در راستای توسعه کسب و کار بهره‌مند شدند که طی مراسمی در برخی استان‌ها به برندگان این جشنواره اعطا شد و در سایر مناطق نیز مراسم اهدای جوایز به برندگان ادامه دارد.