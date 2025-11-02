به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولادهرمزگان، مجید ابوعطیوی در حاشیه بیست و هفتمین سمپوزیوم فولاد کیش در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی با اشاره به دستاوردهای چشمگیر این شرکت در سال جاری گفت: امسال شاهد تحولی بزرگ در روند تولید فولاد هرمزگان بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که علی‌رغم محدودیت‌های شدید انرژی، توانستیم رکورد تازه‌ای در تولید شش‌ماهه ثبت کنیم؛ رکوردی فراتر از دوره‌هایی که هیچ محدودیت برقی وجود نداشت.

وی افزود: از ابتدای راه‌اندازی شرکت یعنی نزدیک به ۱۷ سال پیش در فولاد هرمزگان، می‌توان با اطمینان گفت که امسال یکی از سال‌های بی‌نظیر در تاریخ عملکرد فولاد هرمزگان بوده است.

ابوعطیوی با اشاره به چالش انرژی در صنعت فولاد تصریح کرد: سال گذشته محدودیت‌های برق باعث افت شدید تولید شد، اما امسال با انجام تعمیرات اساسی، برنامه‌ریزی دقیق و خرید برق آزاد از بورس انرژی که در ابتدا از نظر اقتصادی چندان توجیه‌پذیر به‌نظر نمی‌رسید، موفق شدیم پایداری تولید را حفظ کنیم. بررسی‌های فنی نشان داد که این تصمیم از نظر ترکیب هزینه‌ها کاملاً منطقی است و نتایج آن نیز در افزایش قابل توجه تولید به‌خوبی نمایان شده است.

وی ادامه داد: در شش‌ماهه نخست امسال توانستیم با تولید بیش از ۷۴۰ هزارت تن تختال از رکورد تولید دوره‌های پیشین عبور کنیم. این اتفاق حاصل تلاش نیروهای متعهد، کارآمد و باانگیزه‌ای است که در فولاد هرمزگان فعالیت می‌کنند. روحیه کارکنان ما مثال‌زدنی است؛

معاون بهره‌برداری شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: همه همکاران در حوزه بهره‌برداری روحیه مثال‌زدنی دارند و با اشتیاق مشغول به تولید هستند. آن‌ها در سال‌های گذشته دغدغه توقف تولید را داشتند و همین امر ثابت می‌کند که دغدغه اصلی پرسنل، نه مسائل شخصی بلکه رشد و تداوم تولید است.

ابوعطیوی تأکید کرد: با توجه به ذخیره‌سازی مناسب انرژی و سوخت توسط وزارت نیرو و نیروگاه‌ها، پیش‌بینی می‌کنیم در نیمه دوم سال با محدودیت برق و گاز کمتری مواجه باشیم. این شرایط زمینه‌ساز دستیابی به تولید حداکثری تا پایان سال خواهد بود.

وی در پایان اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هدف‌گذاری کرده‌ایم تا تولید فولاد شرکت در سال جاری از مرز یک‌میلیون و 500 هزار تن عبور کند. در صورت تداوم حمایت‌ها و همکاری مدیرعامل، هیئت‌مدیره و تلاش همکاران، این هدف کاملاً دست‌یافتنی است و می‌تواند به‌عنوان یک رکورد تاریخی در کارنامه فولاد هرمزگان ثبت شود.