چندی پیش فرصتی دست داد تا با کراس‌اوور G6 وارداتی این شرکت ملاقاتی داشته باشیم که در ادامه به معرفی آن می‌پردازیم.

درباره G6؛ تازه وارد قُلدر



ایکس‌ پنگ یک برند خودروسازی چینی است که در سال 2014 در شهر گوانگژو چین شروع به فعالیت کرد. 18.7 درصد سهام این شرکت متعلق به هه شیائوپنگ کارآفرین چینی است. همچنین 4.95% از سهام این شرکت متعلق به گروه خودروسازی فولکس واگن است که دلیل آن توسعه دو خودرو سایز متوسط از برند Volkswagen تا سال 2026 است. همچنین این شرکت به تازگی خط تولید خود را در اتریش ایجاد کرده که نکته جالب تولید همزمان ب‌ام‌و و فولکس‌واگن در همان خط مونتاژ است. در نمایشگاه خودرو شانگهای سال 2023 ، ایکس پنگ از پنجمین محصول خود رونمایی کرد. G6 از لحاظ ابعادی بین G3i و G9 قرار می‌گیرد. بد نیست بدانید که طراحی این خودرو با همکاری لیو سیکسین نویشنده مشهور داستان‌های علمی تخیلی چینی انجام شده است. در سال 2024 بیش از 57000 دستگاه از G6 در سراسر دنیا از جمله بازارهای اروپا و آسیا فروخته شد.

مشخصات فنی؛ 2 تن وزن و شتاب 6.4 ثانیه



ایکس پنگ G6 وارداتی شیران ولت در هر دو مدل به قوای محرکه یکسان مجهز است. یک موتور الکتریکی سوار بر محور عقب که قادر است حداکثر قدرت 296 اسب‌بخار و بیشینه گشتاور 450 نیوتن‌متر وظیفه به حرکت درآوردن این کراس‌اوور تازه وارد را بر عهده دارند. طبق ادعا شرکت برای ثبت شتاب 0-100 تنها به 6.4 ثانیه زمان لازم دارید که با توجه به وزن 2030 کیلوگرمی عدد بسیار مناسبی محسوب می‌شود.



ذخیره انرژی G6 توسط باتری‌های 68.5 کیلووات ساعتی انجام می‌شود که در صورت شارژ کامل قادر است تا مسافتی بالغ بر 620 کیلومتر را بر اساس چرخه CLTC پیمایش کند.



شارژ 10 تا 80 درصد باتری‌های Xpeng G6 تنها 12 دقیقه طول می‌کشد که این عدد در نوع خود قابل توجه است. از طرفی قابلیت شارژ وسایل برقی از طریق خروجی V2L فراهم شده که سرنشین می‌تواند به واسطه یک رابط، تلفن‌همراه یا لپ تاپ خود را شارژ کند.



باتری‌های استفاده شده در این خودرو از نوع لیتیوم آهن فسفات است که از مزایای آن می‌توان به: تعدد دفعات شارژ در طول عمر باتری‌ها، طول عمر بیشتر و بازده و راندمان حرارتی پایدارتر به نسبت دیگر باتری‌ها اشاره کرد.



سیستم تعلیق Xpeng در محور جلو از نوع مستقل دوبل جناغی است که به دلیل طراحی مدرن‌تر، می‌تواند در تنظیم زوایای چرخ‌‎ها نظیر: کمبر و کستر موثرتر واقع شود و در نهایت هندلینگ مناسب‌تر و پایداری بسیار خوبی را برای خودرو رقم بزند. در محور عقب این کراس‌اوور الکتریکی از سیستم زیربندی چنداتصاله استفاده شده که می‌تواند در پایداری بخش عقبی خودرو و چسبندگی آن بسیار تاثیرگذار باشد.

امکانات؛ دو تیپ G6 چه تفاوتی دارند؟



ایکس پنگ G6 وارداتی در دو تیپ max flagship و max technology به ایران آمده که هر کدام تغییراتی در ظاهر و امکانات با یکدیگر دارند. در نمای بیرونی رینگ‌های نمونه flagship (نمونه فول) سایز 20 اینچی هستند که از طراحی به مراتب‌ اسپرت‌تر از نمونه دیگر بهره می‌‎برند. در طرف مقابل نمونه technology به رینگ‌های 18 اینچی آلومینیومی با قالپاق‌های پلاستیکی آیرودینامیکی مجهز شده است.



از دیگر تغییرات بیرونی دو نمونه می‌توان به دوربین دید عقب اشاره کرد. در تیپ تکمیل‌تر G6 از دوربین به جای آینه دید عقب استفاده شده که توسط دکمه‌های روی فرمان می‌‎توان ارتفاع و میزان زوم آن را تنظیم کرد.



در داخل کابین تغییرات اندکی بیشتر است. نمونه فول به 18 بلندگو سیستم صوتی Dynaudio مجهز شده که کیفیت صدای فوق‌العاده‌ای دارد اما نمونه technology به 13 بلندگو مجهز شده که کیفیت صدای قابل قبولی دارد. صندلی‌های هر دو خودرو به تنظیمات برقی و ویژگی‌های متعدد مجهز هستند. در تیپ flagship صندلی راننده در 12 جهت و صندلی سرنشین در 10 جهت قابل تنظیم است. همچنین صندلی‌های جلو به گرمکن، سردکن و گودی کمر مجهز هستند. در طرف مقابل تیپ technology به تنظیم برقی صندلی راننده در 8 جهت و صندلی سرنشین در 6 جهت قابل تنظیم است و در این نمونه صرفا گرمکن و سردکن صندلی قابل تنظیم است.



ایکس پنگ G6 به سقف پانورامیک ثابت مجهز شده که پرده آفتابگیر ندارد و با سنسور، نور محیط را تشخیص داده و به صورت خودکار شیشه را تیره می‌کند. اکثر تنظیمات داخل کابین از طریق مالتی مدیا مرکزی این خودرو که 15.6 اینچی لمسی است انجام می‌شود. تنظیماتی نظیر: سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، نورپردازی داخل کابین، دسترسی به درگاه شارژ خودرو، تنظیمات رادارهای کمکی رانندگی و کلیه تنظیمات مصرف بهینه خودرو که راننده و سرنشین می‌تواند آن را کنترل کند.

6 کیسه هوا (راننده، سرنشین، جانبی جلو و پرده‌ای) در کنار آلیاژ بدنه مستحکم وظیفه حفاظت از جان سرنشینان در هنگام تصادفات را بر عهده دارند. سیستم‌هایی نظیر: کنترل پایداری الکترونیکی، کنترل کشش، سیستم کمکی حرکت در سربالایی و سرپایینی در کنترل بهتر خودرو به راننده کمک می‌کنند.



یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های این خودرو مجموعه سیستم پارک خودکار آن است که علاوه بر پارک اتوماتیک، قابلیت خروج از پارک را برای راننده فراهم می‌کند. این قابلیت به واسطه اپلیکیشن از روی تلفن همراه قابلیت مانورپذیری دارد و مالکین می‌توانند با فعا‌ل‌کردن از این ویژگی بهره ببرند. محصول جدید Shiran Volt به دو جای شارژر وایرلس مجهز شده که سرنشینان می‌توانند با استفاده از آن تلفن‌‌های هوشمند خود را شارژ کنند. این کراس‌اوور به دوربین 360 درجه با کیفیت مجهز شده که می‌تواند نمای کاملی از خودرو به راننده نشان دهد. همچنین دوربین نقاط کور روی گلگیرهای جلو این خودرو نصب شده که می‌تواند نمای تکمیل‌تری از کنار خودرو را در اختیار مالکان قرار دهد. G6 به آپشن Sentry Mode هم مجهز شده که به راننده این امکان را می‌دهد تا با نصب اپلیکشین ایکس پنگ بر روی تلفن همراه، خودرو خود را زیرنظر داشته باشد. تمامی شیشه‌های این خودرو از نوع دولایه هستند تا کمترین میزان صدا و نویز به داخل کابین نفوذ کند. ورود به خودرو از طریق کارت NFC انجام می‌شود که راننده می‌تواند با قرار دادن آن بر روی ستون b خودرو، درهای G6 باز یا بسته کند.



از دیگر امکانات Xpeng G6 می‌توان به: دستگیره در مخفی شونده، گرمکن فرمان، تریم داخلی تمام چرم، در صندوق برقی، کلاستر دیجیتالی، سنسور نور و باران، ترمز پارک برقی، اتوهلد، تنظیم حالت رانندگی، سنسور پارک جلو و عقب اشاره کرد.

دستیارهای کمکی رانندگی Xpilot؛ جدیدترین ویژگی‌های رانندگی نیمه خودران



کراس‌اوور G6 وارداتی شیران ولت به دستیارهای کمکی رانندگی کامل با نام Xpilot Assist مجهز شده که می‌تواند رانندگی نیمه خودران را در اختیار راننده قرار دهد. این سیستم به واسطه 12 دوربین، رادارها و سنسورهای اولتراسونیک اطراف خودرو را بررسی می‌کند تا در صورت وجود موانع قبل از وقوع هر اتفاقی، از برخوردها جلوگیری کند. چند رادار و ویژگی در این خودرو وجود دارد که قبل‌تر در کمتر خودرویی دیده بودیم. به طور مثال این خودرو به سیستم دستیار تعویض خط با دستور صوتی مجهز شده که راننده با گفتن جلمه می‌تواند خودرو را از lane به lane دیگر منتقل کند. یکی دیگر از ویژگی‌های خاص این خودرو سیستم تشخیص چراغ راهنمایی است. این سیستم با کمک دوربین رنگ چراغ راهنمایی را تشخیص می‌دهد و در صورت سبز بودن ترمز نمی‌کند و به مسیر ادامه می‌دهد. در صورت قرمز بودن چراغ این خودرو متوقف شده و پس از سبز شدن چراغ به مسیر خود ادامه‌ می‌دهد. به غیر از این ویژگی‌ها دستیارهای کمکی رانندگی این خودرو با رادارهایی نظیر: کروزکنترل تطبیقی، هشدار حرکت بین خطوط، رادار نقطه کور، حفظ خودرو بین خطوط، نور بالا اتوماتیک، ترمز اضطراری اتوماتیک، هشدار برخورد از جلو و عقب کامل می‌شود.

سیستم‌های جالب؛ وقت نوآوری رسیده!



برند Xpeng از جمله برندهایی است که در راستا ارتقا تکنولوژی و مدرنیته کردن خودروها پیش گام شده و توانسته با ارائه ویژگی‌های جالب در سبد محصولاتش، آن را بسیار خاص جلوه دهد. به طور مثال در ساختار بدنه و پلت‌ فرم G6 از تکنولوژی giga casting که جزو آخرین نوآوری‌ها در زمینه ریخته‌گری است استفاده شده که می‌تواند در کاهش وزن کلی خودرو و بالابردن استحکام آن موثر باشد.



یکی از معضلات خودروهای برقی نداشتن صدا در حین حرکت است که می‌تواند در مواقعی خطرساز باشد و منجر به آسیب‌های جبران ناپذیری شود. در این راستا G6 به ویژگی مجهز شده که در صورت تشخیص عابرپیاده، با رقص نوری که در جلو خودرو اجرا می‌شود آن فرد را متوجه حضور خودرو می‌کند.



دستیار صوتی یکی از قابلیت‌‎هایی است که از سال‌های قبل در خودروها دیده می‌‎شود اما در G6 این ویژگی یک امکان خاص به سرنشینان می‌دهد. در داخل مالتی مدیا امکانی فراهم شده تا در صورت لزوم دستیارصوتی برای هر یک از سرنشینان خودرو به واسطه بلندگوهای نصب شده در بالای سر آن‌‌‎ها عمل کند.



در داخل کابین ایکس پنگ G6 دستگیره سنتی از رئی درها حذف شده و جای خود را به دکمه الکترونیکی داده‌اند. البته برای مواقع اضطراری یک اهرم مکانیکی هم قرار داده شده تا در صورت قطع برق سرنشینان بتوانند درها را باز کنند.



این خودرو بر روی ساختار پلت فرم جدید Xpeng توسعه یافته که با نام ساختار 800 ولتی شناخته می‌شود. به لطف استفاده از همین پلت فرم این خودرو می‌تواند شارژ سریع باتری‌ها را در کمترین زمان ممکن انجام دهد.

ابعاد و اندازه؛ کراس‌اوور سایز متوسط



ایکس پنگ G6 با اینکه در رده کراس‌اوور سایز متوسط قرار می‌گیرد اما فضای بسیار خوبی را در داخل کابین به سرنشینان ارائه می‌کند. طول، عرض و ارتفاع این خودرو به ترتیب: 4758، 1920 و 1650 میلی‌متر است. به لطف فاصله بین دو محوری 2890 میلی‌متری، فضای پا سرنشینان ردیف دوم بسیار مناسب ارزیابی می‌شود و سه سرنشین بزرگسال می‌توانند به راحتی در عقب این خودرو بنشینند. فضای صندوق یکی از پارامترهای مهم برای خانواده‌های پرجمعیت است. G6 571 لیتر حجم صندوق دارد که در صورت خواباندن این عدد به 1374 لیتر افزایش پیدا می‌کند.

رقبا؛ رقابت با بزرگان



کراس‌اوور پاک ایکس پنگ که توسط شیران ولت به بازار ایران معرفی شده، در بازارهای جهانی رقبای نام آشنا بسیاری دارد که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به : تسلا مدل Y، فولکس واگن ID.4، کیا EV6 وbyd sealion 7 اشاره کرد. با این حال تکنولوژی‌های به کار رفته دراین خودرو، کیفیت بالای متریال داخل کابین و استفاده از آخرین فناوری‌ها در زمینه رانندگی نیمه خودران G6 را به گزینه‌ای ارزنده تبدیل می‌کند.

