به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام؛ یوسف شریفی مدیر عامل این شرکت ، با بیان اینکه در دوران محدودیت، خلاقیت معنا پیدا می‌کند افزود:توقف پایان کار نیست؛ هر چالشی فرصتی برای بازاندیشی و بازگشت قدرتمندتر است.

وی ادامه داد:با وجود حدود دو ماه توقف تولید، شرکت توانسته با برنامه‌ریزی دقیق موجودی انبار و زمان‌بندی هدفمند فروش، شکاف ناشی از توقف را جبران کند.

نایب رئیس هیات مدیره پتروشیمی ایلام بیان داشت:تحقق ۱۰۵ درصدی فروش نسبت به برنامه مصوب، گواهی بر موفقیت این راهبرد است و نشان می‌دهد حتی در شرایط محدودیت تولید نیز می‌توان جریان درآمدی را حفظ کرد.

مهندس شریفی همچنین به تغییر استراتژی فروش شرکت اشاره کرد و گفت: در حالی که تناژ فروش حدود ۱۰ درصد کاهش یافته، درآمد شرکت با رشد ۴۲ درصدی همراه شده است.

وی افزود:این موفقیت حاصل تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالا و حرکت از فروش خام‌محور به فروش هوشمند و مشتری‌محور بود. نگاه ما از حجم‌گرایی به ارزش‌گرایی تغییر یافته و فروش هوشمندانه جایگزین تولید صرف شده است.

او با اشاره به اینکه کاهش ۴۲ درصدی فلرینگ، گام بزرگی در صرفه‌جویی منابع و کاهش انتشار آلاینده‌ها است ادامه داد: همزمان پروژه‌های تصفیه پساب صنعتی و بازیافت آب در دستور کار قرار گرفته تا مصرف آب تازه کاهش یابد و شاخص‌های زیست‌محیطی ارتقا یابد.

شریفی تأکید کرد: مسئولیت اجتماعی پتروشیمی ایلام تنها تولید نیست و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی بخشی از هویت سازمانی شرکت به شمار می‌رود.

مدیرعامل پتروشیمی ایلام یادآور شد: تاب‌آوری واقعی تنها به تداوم تولید محدود نمی‌شود، بلکه شامل توانایی مدیریت درآمد، حفظ بازار و کنترل هزینه‌ها در شرایط پرنوسان اقتصادی است. ما با برنامه‌ریزی سناریومحور، انعطاف‌پذیری عملیاتی و چابکی مدیریتی توانستیم ثبات مالی و عملکردی شرکت را حفظ کنیم.

وی از برنامه‌های پیش‌رو شرکت نیز سخن گفت و اعلام کرد: با اتمام تعمیرات اساسی در شهریورماه، تولید پلی‌اتیلن سنگین (HDPE) به ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی بازخواهد گشت. در کنار آن پروژه‌هایی مانند توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی خوراک و محصولات، کاهش فلرینگ و بهینه‌سازی مصرف انرژی در حال اجرا هستند. هدف ما صرفاً بازگشت به ظرفیت تولید نیست؛ بلکه حرکت در مسیر تبدیل‌شدن به الگویی از توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی است، جایی که تولید، سودآوری و حفاظت از محیط زیست در کنار هم معنا دارند.

شریفی تصریح کرد:این شرکت نشان داده که با مدیریت هوشمند، تفکر استراتژیک و نوآوری در فرآیندها می‌توان حتی در شرایط پرچالش، مسیر رشد را هموار کرد. پتروشیمی ایلام امروز فراتر از یک تولیدکننده است؛ نمادی از مدیریت کارآمد، ارزش‌آفرینی اقتصادی و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی، و الگویی برای صنعتی که آینده آن در گرو تولید سبز و پایدار است.

