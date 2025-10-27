آغاز فروش محدود محصولات سایپادیزل از ۷ آبان

به گزارش ایلنا به نقل از سایپانیوز، شرکت سایپادیزل از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه طرح فروش محدود محصولات خود را به‌صورت نقدی و اقساطی آغاز می‌کند و تا زمان تکمیل ظرفیت این طرح ادامه خواهد داشت.

در طرح فروش نقدی، محصولات سایپادیزل شامل کشنده KX520، کشنده KL465، کامیون کمپرسی KC465، کامیونت فوتون ۸.۵ تن M4 و کامیونت فوتون ۶ تن خواب‌دار و بدون‌خواب M4 با قیمت قطعی و تحویل فوری (پس از وصول چک مرحله دوم) عرضه می‌شوند.

همچنین در طرح فروش اقساطی خودروهای کشنده KL465، کامیون کمپرسی KC465 و فوتون ۶ تن خواب‌دار M4 با قیمت قطعی و تحویل فوری پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام و وصول چک مرحله دوم عرضه خواهند شد.

گفتنی است، ثبت‌نام تنها از طریق سایت رسمی شرکت سایپادیزل به نشانی esales.saipadiesel.ir انجام می‌شود.

لینک بخشنامه فروش نقدی: www.saipadiesel.ir

لینک بخشنامه فروش اقساطی: www.saipadiesel.ir