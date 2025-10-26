بر اساس این طرح، اشخاص حقیقی (امکان انتقال امتیاز میانگین حساب استفاده نشده) و شرکت‌های حقوقی دارای کسب‌وکارهای خرد و دانش‌بنیان به همراه کارکنان اشخاص حقوقی و حقیقی (کارفرما) با سپرده‌گذاری در مقاطع 1 الی 12 ماه می توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه این طرح بهره‌مند شوند.

سقف تسهیلات این طرح برای اشخاص حقیقی و شرکت‌ها به ترتیب 400 و 750 میلیون تومان با بازپرداخت 6 الی 60 ماهه است.

در این طرح، انتقال امتیاز میانگین حساب استفاده نشده اشخاص حقیقی به بستگان درجه یک بدون محدودیت و به سایر اشخاص حقیقی با سقف سالانه 10 میلیارد ریال امکان‌پذیر است. شرکت‌ها نیز می‌توانند امتیاز میانگین حساب استفاده نشده خود را به کارکنان انتقال دهند.

شایان ذکر است، علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان(فراد) این بانک با شماره 8525 -021 تماس حاصل کنند.