بانک رفاه کارگران در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف حمایت از آحاد جامعه و رفع نیازهای آنان، مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب طرح "افق" را افزایش داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، سقف تسهیلات خرد این طرح از مبلغ 300 به 400 میلیون تومان افزایش یافت و مشتریان این بانک می‌توانند بر اساس میانگین ایجادی در حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز خود، از این تسهیلات بهره‌مند شوند.  

بر اساس این طرح، اشخاص حقیقی (امکان انتقال امتیاز میانگین حساب استفاده نشده) و شرکت‌های حقوقی دارای کسب‌وکارهای خرد و دانش‌بنیان به همراه کارکنان اشخاص حقوقی و حقیقی (کارفرما) با سپرده‌گذاری در مقاطع 1 الی 12 ماه می توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه این طرح بهره‌مند شوند. 

سقف تسهیلات این طرح برای اشخاص حقیقی و شرکت‌ها به ترتیب 400 و 750 میلیون تومان با بازپرداخت 6 الی 60 ماهه است.

در این طرح، انتقال امتیاز میانگین حساب استفاده نشده اشخاص حقیقی به بستگان درجه یک بدون محدودیت و به سایر اشخاص حقیقی با سقف سالانه 10 میلیارد ریال امکان‌پذیر است. شرکت‌ها نیز می‌توانند امتیاز میانگین حساب استفاده نشده خود را به کارکنان انتقال دهند.  

شایان ذکر است، علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان(فراد) این بانک با شماره 8525 -021 تماس حاصل کنند.

