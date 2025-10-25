روایت ایمان و اراده در فولاد خوزستان

به گزارش ایلنا :مهران پاک‌بین معاون بهره‌برداری فولاد خوزستان در گفت‌وگویی با خبرنگار روابط عمومی، این موفقیت را حاصل ایمان و همت جمعی دانست و گفت: با افتخار اعلام می‌کنم که در سایه‌ی حمایت‌های مدیریت ارشد، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش بی‌وقفه‌ی همه‌ی همکاران، توانستیم در مهرماه ۱۴۰۴ به رکورد ۳۶۰۷۹۸ تُن شمش فولادی دست یابیم؛ رکوردی که با پشت سر گذاشتن رقم ۳۵۹۲۳۲ تُن در فروردین‌ماه سال جاری، برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات فولاد خوزستان ثبت کرد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی توان متوقف کردن اراده‌ی فولادمردان را ندارد، افزود: ما در مسیر تولید با موانعی جدی روبه‌رو بودیم؛ از محدودیت انرژی گرفته تا خاموشی‌ها و فشارهای ناشی از تحریم. اما تجربه نشان داده است هرگاه تلاش، کوشش، گذشت و ایثار در کنار هم قرار گیرند، دیوارها فرو می‌ریزند و رکوردها شکسته می‌شوند.

پاک‌بین ادامه داد: این موفقیت فقط دستاورد یک واحد یا معاونت نیست؛ بلکه نتیجه‌ی همدلی همه‌ی بخش‌هاست، از تولید تا پشتیبانی، از تعمیرات تا تدارکات؛ هرکس در جای خود نقش‌آفرین بود تا این افتخار در تاریخ شرکت ثبت شود.

وی دستیابی به این رکورد را نشانه‌ای از بلوغ صنعتی و سازمانی فولاد خوزستان دانست و گفت: امروز نشان دادیم که فولاد خوزستان آماده‌ی جهش است. اگر محدودیت‌های انرژی برطرف شود، این مجموعه ظرفیت خلق رکوردهای تازه‌تری را دارد. ما ایمان داریم که می‌توانیم صنعت فولاد کشور را به جایگاهی بالاتر برسانیم.

معاون بهره‌برداری فولاد خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: این دستاورد را تقدیم می‌کنم به همکارانی که در سخت‌ترین شرایط، با لبخند کار کردند؛ به عشق ایران، به عشق تولید. آنچه امروز رقم خورده، فقط یک عدد نیست، بلکه روایت اراده و غیرتی است که از دل خوزستان می‌جوشد و ایران را سرافراز می‌کند.

انتهای پیام/