بازدید نجارزاده از برخی شعب انتقال یافته بانک سابق آینده به بانک ملی ایران/ استمرار بی وقفه خدمات به مردم و تمرکز بر مشتری مداری
ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران به همراه دیگر مدیران ارشد بانک از چند شعبه بانک سابق آینده که از امروز به بانک ملی ایران منتقل شده اند؛ بازدید و با کارکنان و مشتریان این شعب گفت و گو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده با حضور در شعب نهضت سوادآموزی (شعبه سابق دکتر فاطمی بانک آینده)، شعبه میدان ولیعصر (شعبه سابق بلوار کشاورز بانک آینده) و شعبه بهجت آباد (شعبه هفت تیر بانک آینده) در تهران ضمن قدردانی از فعالیت ها و تلاش های روسا و کارکنان شعب در ارائه خدمات بهینه به مشتریان با برخی از مشتریان گفت و گو کرد.
وی همچنین از نزدیک در جریان روند فعالیت های بخش های مختلف این شعب قرار گرفت و در ادامه با ارائه دستورات لازم بر ضرورت ارتباط موثر کارکنان با مشتریان ، توجه به نیازهای آنها و اجرای کامل تعهدات تاکید کرد.
وی در جریان این بازدید ها در گفت وگو با روسا و کارکنان شعب ضمن خوش آمد گویی به آنها با بیان این که اعتماد مردم سرمایه اصلی بانک ملی ایران است، اظهارداشت: همه مدیران و کارکنان شعب بانک باید پر شتاب و مستمر در راستای رضایتمندی و رفع نیازهای مشتریان تلاش کنند.
نجارزاده همچنین با توجه به انتقال کامل اطلاعات و حساب های مشتریان بانک سابق آینده به بانک ملی ایران بر ارائه خدمات متنوع ارزی، ریالی و تقویت فعالیت های بازاریابی شعب برای حفظ و جذب بیشتر منابع تاکید کرد.
وی در این بازدیدها گفت: سرمایه انسانی متعهد و با انگیزه بانک سابق آینده بسیار مهم است و از همه ظرفیت ها و توانمندی های موجود استفاده خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه از مدیران بانک ملی ایران خواست تا با هماهنگی های لازم و برنامه ریزی های دقیق و منسجم هر چه سریعتر دانش و نحوه عملکرد سامانه های بانکی را به کارکنان بانک سابق آینده منتقل شود.
این بازدیدها با طرح نظرات و خواسته های کارکنان این شعب و صدور دستور رسیدگی به تمامی آنها از سوی دکتر نجارزاده پایان یافت.
گفتنی است، در جریان این بازدیدها حسین بهاری رئیس هیات مدیره، حمید مومنی عضو هیات عامل و معاون امور شعب، جواد بخشی عضو هیات عامل و معاون پشتیبانی، حمید رضا مختاریان عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات و دیگر مسئولان ارشد بانک ملی ایران حضور داشتند.