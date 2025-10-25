بازدید نجارزاده از برخی شعب انتقال یافته بانک سابق آینده به بانک ملی ایران/ استمرار بی وقفه خدمات به مردم و تمرکز بر مشتری مداری

وی همچنین از نزدیک در جریان روند فعالیت های بخش های مختلف این شعب قرار گرفت و در ادامه با ارائه دستورات لازم بر ضرورت ارتباط موثر کارکنان با مشتریان ، توجه به نیازهای آنها و اجرای کامل تعهدات تاکید کرد.

وی در جریان این بازدید ها در گفت وگو با روسا و کارکنان شعب ضمن خوش آمد گویی به آنها با بیان این که اعتماد مردم سرمایه اصلی بانک ملی ایران است، اظهارداشت: همه مدیران و کارکنان شعب بانک باید پر شتاب و مستمر در راستای رضایتمندی و رفع نیازهای مشتریان تلاش کنند.

نجارزاده همچنین با توجه به انتقال کامل اطلاعات و حساب های مشتریان بانک سابق آینده به بانک ملی ایران بر ارائه خدمات متنوع ارزی، ریالی و تقویت فعالیت های بازاریابی شعب برای حفظ و جذب بیشتر منابع تاکید کرد.

وی در این بازدیدها گفت: سرمایه انسانی متعهد و با انگیزه بانک سابق آینده بسیار مهم است و از همه ظرفیت ها و توانمندی های موجود استفاده خواهد شد.

مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه از مدیران بانک ملی ایران خواست تا با هماهنگی های لازم و برنامه ریزی های دقیق و منسجم هر چه سریعتر دانش و نحوه عملکرد سامانه های بانکی را به کارکنان بانک سابق آینده منتقل شود.

این بازدیدها با طرح نظرات و خواسته های کارکنان این شعب و صدور دستور رسیدگی به تمامی آنها از سوی دکتر نجارزاده پایان یافت.

گفتنی است، در جریان این بازدیدها حسین بهاری رئیس هیات مدیره، حمید مومنی عضو هیات عامل و معاون امور شعب، جواد بخشی عضو هیات عامل و معاون پشتیبانی، حمید رضا مختاریان عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات و دیگر مسئولان ارشد بانک ملی ایران حضور داشتند.