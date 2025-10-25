خبرگزاری کار ایران
افزایش سرمایه 97 درصدی بانک ملت به ثبت رسید

افزایش سرمایه 97 درصدی بانک ملت به ثبت رسید
بانک ملت از ثبت افزایش سرمایه 97 درصدی این بانک در مرجع ثبت شرکت ها خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، افزایش سرمایه این بانک از 1,210 هزار میلیارد ریال به 2,378 هزار میلیارد ریال در تاریخ دوشنبه 28 مهرماه 1404 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

این گزارش حاکی است، افزایش سرمایه 97 درصدی بانک ملت به مبلغ 1،168 هزار میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها پیش از این در مجمع عمومی فوق‌العاده این بانک در تاریخ 31 تیرماه 1404 به تصویب سهامداران رسیده بود.

 

