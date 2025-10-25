خبرگزاری کار ایران
آلومینیوم «المهدی» حامی ورزشکاران هرمزگانی اعزامی به المپیاد استعدادهای برتر کشور
آیین رونمایی از لباس ورزشکاران هرمزگانی اعزامی به هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور با حضور مهندس حمید رجب‌پور، مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی، مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، معاونان و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

در این مراسم، رجب‌پور با تأکید بر رویکرد اجتماعی این شرکت اظهار داشت:«آلومینیوم المهدی همواره خود را متعهد به انجام مسئولیت‌های اجتماعی دانسته و در کنار فعالیت‌های توسعه‌ای در حوزه‌های درمان و آموزش، حضور در عرصه ورزش استان و حمایت از ورزشکاران هرمزگانی را با جدیت دنبال می‌کند.»

در این آیین، مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز ضمن قدردانی از حمایت شرکت آلومینیوم المهدی، از اعزام ۲۴۸ ورزشکار هرمزگانی به المپیاد استعدادهای برتر کشور خبر داد.

 

