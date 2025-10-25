آلومینیوم «المهدی» حامی ورزشکاران هرمزگانی اعزامی به المپیاد استعدادهای برتر کشور

در این مراسم، رجب‌پور با تأکید بر رویکرد اجتماعی این شرکت اظهار داشت:«آلومینیوم المهدی همواره خود را متعهد به انجام مسئولیت‌های اجتماعی دانسته و در کنار فعالیت‌های توسعه‌ای در حوزه‌های درمان و آموزش، حضور در عرصه ورزش استان و حمایت از ورزشکاران هرمزگانی را با جدیت دنبال می‌کند.»

در این آیین، مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز ضمن قدردانی از حمایت شرکت آلومینیوم المهدی، از اعزام ۲۴۸ ورزشکار هرمزگانی به المپیاد استعدادهای برتر کشور خبر داد.

