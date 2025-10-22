خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صندوق طلای «عیار» کارگزاری مفید، برنده تندیس برترین‌های بورس کالای ایران

صندوق طلای «عیار» کارگزاری مفید، برنده تندیس برترین‌های بورس کالای ایران
کد خبر : 1703822
لینک کوتاه کپی شد.

کارگزاری مفید در سومین همایش برترین‌های بورس کالای ایران، تندیس برتر بخش «پیشگامان نهادهای مالی» را دریافت کرد.

این تندیس به‌دلیل مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری طلای «عیار» به مفید اهدا شد. صندوق «عیار» بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری بازار سرمایه ایران است و بیش از 400 هزار سرمایه‌گذار دارد.

سومین همایش برترین‌های بورس کالای ایران در عصر روز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ با حضور سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای برگزار شد.

این همایش در چهار بخش پیشگامان بازار فیزیکی، پیشگامان بانک‌ها، پیشگامان بازار فلزات گرانبها و پیشگامان نهادهای مالی به تجلیل از نهادهای مالی و اقتصادی پرداخت.

کارگزاری مفید امسال وارد چهارمین دهه فعالیت خود شده و توانسته است با اتکا به تجربیات خود و بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند روز در بازار سرمایه کشور، انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی، کالایی و بخشی را تأسیس کند که صندوق طلای «عیار» یکی از آن‌ها است.

صندوق طلای «عیار» کارگزاری مفید، برنده تندیس برترین‌های بورس کالای ایران

خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا یکی از مطمئن‌ترین راهکارهای سرمایه‌گذاری در این فلز گرانبها است. این صندوق‌ها معاف از مالیات هستند و جزو صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) به شمار می‌روند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ