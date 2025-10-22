به گزارش ایلنا به نقل از صبا فولاد خلیج فارس؛ احسان دشتیانه، نماینده فولادسازان در اتاق بازرگانی ایران، در نشستی که با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود خواستار اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه صادرات فولاد شد.

وی با اشاره به تبعیض موجود در نحوه تخصیص ارز حاصل از صادرات، تأکید کرد:«جناب آقای رئیس جمهور، در شرایط فعلی همه فعالان اقتصادی اجازه دارند فولاد را با ارز آزاد صادر کنند، جز تولیدکننده اصلی!»

این عضو هیات مدیره انجمن فولاد ایران هشدار داد که ادامه این رویه، صادرات فولاد توسط تولیدکنندگان را به صفر خواهد رساند؛ موضوعی که به گفته وی، موجب توقف بازگشت ارز به کشور و تشدید بحران مالی در صنعت فولاد خواهد شد.

وی همچنین از رئیس‌جمهور درخواست کرد تا با صدور دستور انتقال ارز حاصل از صادرات کل زنجیره فولاد به بازار دوم، زمینه حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از ورشکستگی این صنعت راهبردی را فراهم سازد و این اتفاق در مورد کل صنعت فولاد بهتر است یکباره وبه سرعت انجام شود تا مجدد شاهد رانت و فضای ملتهب در صنعت فولاد کشور نشویم.

