به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار روابط عمومی فولاد خوزستان، در پایان این بازدید که روز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ با همراهی مهران پاک بین معاون بهره برداری، مرتضی خاکبازان فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی، سیدرضا هاشمی زاده معاون فناوری، مهران خرم نیا مشاور مدیرعامل، مهران عباس زاده مدیرعامل گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان، محمدطاهر احمدی مدیر بازرسی و نظارت، محمد جامعی مدیر روابط عمومی و اقبالی مدیرعامل شرکت بیمه تامین آتیه فراگیر صورت گرفت؛ مخبر دزفولی در جمع مدیران صنعت فولاد شادگان ضمن ابراز خرسندی از این دیدار گفت: مقام معظم رهبری بارها در فرمایشات شان، حمایت از تولید و صنعت و نگاه به تولیدگر به عنوان یک رزمنده در جبهه جنگ اقتصادی را، مورد تاکید قرار داده اند. در همین راستا انتظاری که از مسئولان می رود حمایت همه جانبه از تولید و صنعت است.

وی تاکید داشت: فولاد شادگان نماد جهاد اقتصادی است. کارکنان و مسئولان این مجموعه با تلاش شبانه روزی و همت ستودنی خود توانستند رویای راه اندازی کارخانه فولادسازی را به حقیقت تبدیل کنند.

قائم مقام مدیرعامل فولاد خوزستان با اشاره به رشد ۴۰ درصدی قیمت آب،۳۰ درصدی برق و ۲۸ درصدی گاز، گفت: این در حالی است که رشد قیمت شمش و محصولات فولادی ۷ درصد بوده است و این مساله در کنار سایر مشکلات، حاشیه سود شرکت های فولادی را به زیر ۵ درصد و حداکثر ۱۰ درصد رسانده است.

مخبر دزفولی سپس افزود: پس در چنین شرایطی سهامدار عمده ای، مجموعه ای و هیات مدیره ای که سرمایه را به منطقه کم برخورداری می آورد و صرف تولید و اشتغال زایی می کند؛ اولویتش سود نیست بلکه به دنبال گره گشایی از کار مردم و امید آفرینی است که درست نقطه مقابل اهداف دشمنان سربلندی ایران اسلامی است و این نیت و همت، سزاوار تقدیر و تحسین است.

وی با ذکر نام تمام مدیران عامل شرکت فولاد خوزستان و شرکت صنعت فولاد شادگان در بیست سال اخیر، به طور ویژه از تلاش های دلسوزانه و حمایت های شجاعانه مهندس امین ابراهیمی در شتاب بخشی به افتتاح شرکت فولاد شادگان و بهره برداری از کارخانه فولاد سازی آن تجلیل کرد و سپس با تقدیر از زحمات موثر و مخلصانه مهندس کهزاد ایشان را لایق عنوان «مرد سال فولاد ایران» دانست.

قائم مقام شرکت فولاد خوزستان سپس ضمن تبریک انتصاب مهندس کلانتری گفت: ایشان نیز از مدیران مجرب، پاکدست و خوشنام شرکت فولاد خوزستان و مورد حمایت کامل تیم مدیریتی فعلی شرکت هستند.

دو توصیه مهم دکتر مخبر دزفولی به مدیرعامل جدید شرکت عبارت بودند از:

۱- تعامل کامل و برگزاری جلسات منظم با مسئولان محلی شادگان و جلسات رو در رو با کارکنان شرکت

۲- بهره گیری از دانش و تجربه مدیران باسواد و خلاق شرکت فولاد خوزستان در learning curve کارخانه فولادسازی شرکت صنعت شادگان

پایان بخش سخنان دکتر مخبر دزفولی نکته ای مهم در حوزه رهبری سازمانی بنام «مدیریت مشارکتی» بود.

وی با اشاره به جمله ای از کن بلانچارد گفت: «هیچ کدام از ما به اندازه همه ما باهوش نیست!» وی مدیریت مشارکتی را باعث خشنودی شغلی، تعلق سازمانی، شفافیت و کنترل جو شایعه و جلب حمایت عمومی از تصمیمات مدیریتی دانست.

