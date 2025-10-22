خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید معاون قوه قضائیه از پتروشیمی ایلام

بازدید معاون قوه قضائیه از پتروشیمی ایلام
کد خبر : 1703799
لینک کوتاه کپی شد.

دکتر حسن بابایی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جریان سفر به استان از مجتمع پتروشیمی ایلام بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام؛ در این بازدید، مهندس شریفی، مدیرعامل این پتروشیمی  گزارشی از روند تولید، وضعیت واحدهای فرآیندی، پروژه‌های توسعه‌ای و برنامه‌های پیش‌ِ‌رو این مجتمع ارائه داد. 

وی ضمن تشریح ظرفیت‌های فنی و تولیدی پتروشیمی ایلام، به نقش این مجموعه در ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از تولید داخلی، توسعه اقتصادی و‌ مسئولیت‌های اجتماعی اشاره کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ