بازدید معاون قوه قضائیه از پتروشیمی ایلام
دکتر حسن بابایی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جریان سفر به استان از مجتمع پتروشیمی ایلام بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام؛ در این بازدید، مهندس شریفی، مدیرعامل این پتروشیمی گزارشی از روند تولید، وضعیت واحدهای فرآیندی، پروژههای توسعهای و برنامههای پیشِرو این مجتمع ارائه داد.
وی ضمن تشریح ظرفیتهای فنی و تولیدی پتروشیمی ایلام، به نقش این مجموعه در ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از تولید داخلی، توسعه اقتصادی و مسئولیتهای اجتماعی اشاره کرد.