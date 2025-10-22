بازدید معاون قوه قضائیه از پتروشیمی ایلام

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام؛ در این بازدید، مهندس شریفی، مدیرعامل این پتروشیمی گزارشی از روند تولید، وضعیت واحدهای فرآیندی، پروژه‌های توسعه‌ای و برنامه‌های پیش‌ِ‌رو این مجتمع ارائه داد.

وی ضمن تشریح ظرفیت‌های فنی و تولیدی پتروشیمی ایلام، به نقش این مجموعه در ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از تولید داخلی، توسعه اقتصادی و‌ مسئولیت‌های اجتماعی اشاره کرد.

انتهای پیام/