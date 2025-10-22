افتخارآفرینی شرکت فولاد خوزستان در عرصهی ملی؛
کسب تندیس برتر در سومین همایش برترینهای بورس کالای ایران
سومین دورهی همایش برترینهای بورس کالای ایران با حضور جمعی از مقامات عالیرتبه اقتصادی کشور در تهران برگزار شد و شرکت فولاد خوزستان بهعنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان و پیشگامان صنعت فولاد، موفق به دریافت تندیس برتر بورس کالا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار روابطعمومی فولادخوزستان، این همایش ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن همایشهای سازمان بورس کالا در تهران برگزار شد.
در این رویداد ملی که با حضور سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیدکاظم موسوی نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و حجتالله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، معصومه آقاپور مشاور اقتصادی رئیسجمهور همراه بود، از برترین شرکتهای فعال در حوزهی معاملات بورس کالا تقدیر بهعمل آمد.
در این مراسم شرکت فولاد خوزستان با عملکرد درخشان خود در حوزهی معاملات و عرضههای مستمر محصولات فولادی، موفق به کسب تندیس برتر بورس کالا و دریافت گواهی بورس کالا شد.
تندیس این همایش توسط بهمن تجلیزاده مشاور مدیرعامل به نمایندگی از امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان از دستان وزیر اموراقتصادی و دارایی دریافت شد.
گفتنی است، فولاد خوزستان بهعنوان یکی از پیشرانان اقتصاد کشور و بزرگترین صادرکننده محصولات فولادی، با ایفای نقش موثر در توسعه بازار سرمایه و تقویت حضور صنایع در بستر بورس کالا، بار دیگر جایگاه ممتاز خود را در میان شرکتهای برتر کشور تثبیت کرد. این موفقیت، نمادی از توانمندی، شفافیت و تداوم مسیر تعالی در مجموعهی فولاد خوزستان است؛ شرکتی که با اتکا به دانش، برنامهریزی راهبردی و تکیه بر تولید صادراتمحور، همواره سهمی چشمگیر در رشد اقتصادی و افتخارآفرینی برای صنعت فولاد ایران داشته است.