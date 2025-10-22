خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت؛

تقدیر از محمد مدنی‌فر مدیرعامل سیمیدکو به پاس نقش موثر در توسعه بازارهای مالی کشور

تقدیر از محمد مدنی‌فر مدیرعامل سیمیدکو به پاس نقش موثر در توسعه بازارهای مالی کشور
کد خبر : 1703793
لینک کوتاه کپی شد.

در آیین ویژه سومین همایش برترین‌های بورس کالای ایران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، از محمد مدنی‌فر مدیرعامل شرکت سیمیدکو از شرکت های زیر مجموعه گروه فولاد خوزستان، به‌ پاس نقش‌آفرینی اثرگذار این شرکت در گسترش ابزارهای مالی مبتنی بر کالا و راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی تقدیر به عمل آمد.

در این همایش از مجموعه‌هایی تجلیل شد که با ایجاد انبارهای استاندارد و مشارکت فعال در عرضه و پذیرش محصولات جدید در قالب گواهی سپرده کالایی، نقش مهمی در تسهیل فرآیند تامین مالی تولیدکنندگان، افزایش عمق بازار سرمایه و توسعه مشارکت مردمی در تولید ملی ایفا کرده‌اند.  

اهدای لوح تقدیر به محمد مدنی‌فر بیانگر جایگاه برجسته سیمیدکو در مسیر نوآوری مالی و تعهد این شرکت به رشد پایدار اقتصاد کشور است.

گفتنی است، سیمیدکو از شرکت های تابعه گروه فولاد خوزستان است که با ظرفیت تولید سالانه ۲,۵ میلیون تن کنسانتره و ۲,۵ میلیون تن گندله در منطقه معدنی سنگان استان خراسان رضوی فعالیت دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ