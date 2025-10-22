از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت؛
تقدیر از محمد مدنیفر مدیرعامل سیمیدکو به پاس نقش موثر در توسعه بازارهای مالی کشور
در آیین ویژه سومین همایش برترینهای بورس کالای ایران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، از محمد مدنیفر مدیرعامل شرکت سیمیدکو از شرکت های زیر مجموعه گروه فولاد خوزستان، به پاس نقشآفرینی اثرگذار این شرکت در گسترش ابزارهای مالی مبتنی بر کالا و راهاندازی معاملات گواهی سپرده کالایی تقدیر به عمل آمد.
در این همایش از مجموعههایی تجلیل شد که با ایجاد انبارهای استاندارد و مشارکت فعال در عرضه و پذیرش محصولات جدید در قالب گواهی سپرده کالایی، نقش مهمی در تسهیل فرآیند تامین مالی تولیدکنندگان، افزایش عمق بازار سرمایه و توسعه مشارکت مردمی در تولید ملی ایفا کردهاند.
اهدای لوح تقدیر به محمد مدنیفر بیانگر جایگاه برجسته سیمیدکو در مسیر نوآوری مالی و تعهد این شرکت به رشد پایدار اقتصاد کشور است.
گفتنی است، سیمیدکو از شرکت های تابعه گروه فولاد خوزستان است که با ظرفیت تولید سالانه ۲,۵ میلیون تن کنسانتره و ۲,۵ میلیون تن گندله در منطقه معدنی سنگان استان خراسان رضوی فعالیت دارد.