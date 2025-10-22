در این همایش از مجموعه‌هایی تجلیل شد که با ایجاد انبارهای استاندارد و مشارکت فعال در عرضه و پذیرش محصولات جدید در قالب گواهی سپرده کالایی، نقش مهمی در تسهیل فرآیند تامین مالی تولیدکنندگان، افزایش عمق بازار سرمایه و توسعه مشارکت مردمی در تولید ملی ایفا کرده‌اند.

اهدای لوح تقدیر به محمد مدنی‌فر بیانگر جایگاه برجسته سیمیدکو در مسیر نوآوری مالی و تعهد این شرکت به رشد پایدار اقتصاد کشور است.

گفتنی است، سیمیدکو از شرکت های تابعه گروه فولاد خوزستان است که با ظرفیت تولید سالانه ۲,۵ میلیون تن کنسانتره و ۲,۵ میلیون تن گندله در منطقه معدنی سنگان استان خراسان رضوی فعالیت دارد.

