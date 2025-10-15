به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، در این ارزیابی که توسط معاونت امور شرکت‌ها و مجامع مؤسسه و با هدف ارتقای سطح عملکرد، انضباط سازمانی و توسعه حاکمیت شرکتی در هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه انجام شد، هلدینگ سرمایه‌گذاری فرهنگیان موفق شد در تمامی شاخص‌های ارزیابی، رتبه نخست را کسب کند.

به این ترتیب، نخستین جایزه ارزیابی جامع هلدینگ‌های تابعه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به هلدینگ سرمایه‌گذاری فرهنگیان اختصاص پیدا کرد.

همچنین در بخش‌های تخصصی، هلدینگ پتروفرهنگ به عنوان برگزیده حوزه ساماندهی شرکت‌های تابعه و هلدینگ ساختمانی معلم به عنوان برگزیده حوزه برگزاری مجامع معرفی شدند.

در مراسم پایانی این همایش، با حضور علی صادقی مدیرعامل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، اعضای محترم هیئت‌امناء و معاونان مؤسسه، از مدیران عامل شرکت‌های برگزیده با اهدای تندیس افتخار و لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

علی صادقی، مدیرعامل موسسه مؤسسه، هدف از اجرای این ارزیابی را ایجاد نظام ارزیابی مستمر عملکرد هلدینگ‌ها، نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگویی، و ارتقای سطح کارآمدی شرکت‌های تابعه عنوان کرد و گفت: این ارزیابی توسط معاونت امور شرکت‌ها و مجامع موسسه و بر پایه شاخص‌های علمی، کمی و کیفی انجام شد و رویکرد اصلی آن، شفافیت، کارآمدی و هم‌افزایی در مجموعه بزرگ صندوق ذخیره فرهنگیان است.

وی تاکید کرد: برگزاری منظم و هدفمند این ارزیابی‌ها، زمینه‌ساز رقابت سالم، ارتقای بهره‌وری و حرکت هماهنگ تمامی شرکت‌ها در مسیر تحقق اهداف کلان مؤسسه است و در دوره‌های بعدی باید همه هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه آنها را شامل شود.

مدیرعامل موسسه خاطرنشان کرد: سیستم ارزیابی باید به صورت مداوم، فعالیت‌های زیرمجموعه‌ها را پایش کند و به شکل مناسب از برگزیدگان حوزه‌های مختلف تقدیر شود تا موجب ایجاد انگیزه در میان مدیران گردد.