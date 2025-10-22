اجرای اولین تامین مالی کشور از طریق فکتورینگ در بانک ملت

فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک ملت در گفت و گو با شادا اظهار داشت: تأمین مالی انجام شده از محل قرارداد اصلی یکی از شرکت های بزرگ حوزه معدن به مبلغ 2300 میلیارد ریال است که در مرحله اول درصدی از صورت وضعیت ارائه شده توسط بانک فکتور شده و به حساب پیمانکار واریز شده است.

مدیرعامل بانک ملت افزود: صنایع مرتبط با معدن از دیرباز، جزو صنایع مادر و از مهم‌ترین ارکان اولیه برای توسعه عمرانی و زیرساختی کشور بوده و در صنایع مختلف همچون فولادی ، ساخت و ساز، خودروسازی و لوازم خانگی کاربردهای فراوانی دارد.

وی ادامه داد: با اقدامات خوبی که بانک مرکزی در سنوات اخیر در تنوع بخشی روش های مختلف تامین مالی زنجیره ای انجام داده، این امکان فراهم شده تا بتوانیم از ظرفیت های جدید استفاده بهینه کنیم و خوشبختانه بستر الکترونیکی لازم هم توسط وزارت اقتصاد پیش بینی شده و ماحصل آن، پرتفوی متنوع تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی است.

فرخ نژاد به دستاوردها و اقدامات بانک ملت در زمینه SCF نیز اشاره کرد و افزود: در کنار تامین مالی نقدی، از روشهای تعهدات محور نظیر اوراق گام، برات و کارت رفاهی متصل به اوراق گام هم استفاده کردیم و در صدد هستیم شرایط را به گونه ای مهیا کنیم که علاوه بر صنایع بزرگ، شرکت های SME و متوسط و خانوارها هم به نحو مطلوبی تامین مالی شوند.

به گفته مدیرعامل بانک ملت، چابکی فرایندها، گردش نقدینگی در زنجیره ها و نهایتا کاهش قیمت تمام شده برای بنگاه ها اهمیت زیادی دارد و این مهم در مدل های تعهدات محور به واسطه انتقال ذینفعی تعهد کاملا مهیا شده است و در صنایع مختلف نهادینه خواهد شد.

