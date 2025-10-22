قدردانی وزیر اقتصاد از بانک ملت به عنوان بانک پیشگام بورس کالای ایران
در سومین همایش برترین های بورس کالای ایران، تندیس "برترین بورس کالا" در بخش پیشگامان بانک ها از سوی وزیر اقتصاد به مدیرعامل بانک ملت اهدا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این مراسم از بانک ملت به عنوان بانک پیشگام به سبب ثبت بیشترین گردش مالی و خدمات در معاملات بورس کالای ایران تجلیل بعمل آمده و از عملکرد ممتاز این بانک در تسهیل و پشتیبانی از گردش مالی معاملات تجلیل شد.
بر اساس این گزارش، سومین همایش برترین های بورس کالای ایران دوشنبه 28 مهرماه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مشاور رئیس جمهور در امور همکاری های اقتصادی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و جمع کثیری از مقامات و تولیدکنندگان بخش دولتی و خصوصی برگزار شد.
در بخش اصلی این همایش، ۱۲ شرکت به عنوان برترین های سال بورس کالای ایران از وزیر اقتصاد «تندس برترین» را دریافت کردند.