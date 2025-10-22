خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قدردانی وزیر اقتصاد از بانک ملت به عنوان بانک پیشگام بورس کالای ایران

قدردانی وزیر اقتصاد از بانک ملت به عنوان بانک پیشگام بورس کالای ایران
کد خبر : 1703770
لینک کوتاه کپی شد.

در سومین همایش برترین های بورس کالای ایران، تندیس "برترین بورس کالا" در بخش پیشگامان بانک ها از سوی وزیر اقتصاد به مدیرعامل بانک ملت اهدا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این مراسم از بانک ملت به عنوان بانک پیشگام به سبب ثبت بیشترین گردش مالی و خدمات در معاملات بورس کالای ایران تجلیل بعمل آمده و از عملکرد ممتاز این بانک در تسهیل و پشتیبانی از گردش مالی معاملات تجلیل شد.
بر اساس این گزارش، سومین همایش برترین های بورس کالای ایران دوشنبه 28 مهرماه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مشاور رئیس جمهور در امور همکاری های اقتصادی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و جمع کثیری از مقامات و تولیدکنندگان بخش دولتی و خصوصی برگزار شد.
در بخش اصلی این همایش، ۱۲ شرکت به عنوان برترین های سال بورس کالای ایران از وزیر اقتصاد «تندس برترین» را دریافت کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ