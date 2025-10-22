به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این جشنواره که به مناسبت شب یلدا برگزار می‌شود، عملکرد پذیرندگان در بازه زمانی مشخص، مورد ارزیابی قرار گرفته و براساس دو شاخص اصلی "مبلغ تراکنش‌های پایانه / پایانه‌ها" و "میانگین حساب / حساب‌های متصل به پایانه" (در دوره برگزاری جشنواره) امتیازدهی انجام می‌شود.

برگزاری این جشنواره از روز پنج‌شنبه یکم آبان ماه آغاز و تا اول دی ماه سال جاری ادامه دارد.