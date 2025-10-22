خبرگزاری کار ایران
جشنواره "تا سپیده" به مناسبت شب یلدا آغاز شد؛

جوایز ارزنده بانک رفاه کارگران به پذیرندگان پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی

بانک رفاه کارگران از طریق جشنواره "تا سپیده" تا سقف 100 میلیون تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی پذیرنده پایانه‌های فروشگاهی (POS) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی (IPG) این بانک جایزه می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این جشنواره که به مناسبت شب یلدا برگزار می‌شود، عملکرد پذیرندگان در بازه زمانی مشخص، مورد ارزیابی قرار گرفته و براساس دو شاخص اصلی "مبلغ تراکنش‌های پایانه / پایانه‌ها" و "میانگین حساب / حساب‌های متصل به پایانه" (در دوره برگزاری جشنواره) امتیازدهی انجام می‌شود. 

برگزاری این جشنواره از روز پنج‌شنبه یکم آبان ماه آغاز و تا اول دی ماه سال جاری ادامه دارد.

