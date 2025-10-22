فولاد مبارکه با ارزآوری ۴۵۰ میلیون دلاری، پیشتاز صادرات غیرنفتی کشور شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ضمن گرامیداشت ۲۹ مهرماه به‌عنوان روز ملی صادرات اظهار کرد: گروه فولاد مبارکه در راستای تحقق اهداف صادراتی، ارزآوری قابل توجهی را برای کشور رقم زده و به‌عنوان پیشروی صادرات غیر نفتی کشور نقش خود را به خوبی ایفاء کرده است.

وی در ادامه افزود: در حالی که میزان صادرات کل زنجیره آهن و فولاد کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، تنها ۴۵ درصدی رشد داشته است، صادرات محصولات فولادی تخت در همین مدت رشد ۲۷۰ درصدی را تجربه کرده و فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگترین فولاد ساز کشور نقش مهمی در تحقق این موفقیت داشته است.

تأثیر جهت‌گیری فولاد مبارکه در صادرات محصولات با ارزش افزوده کشور

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: از منظر ارزش صادرات صورت‌گرفته در مقایسه با ۶ ماهه نخست سال گذشته، کل زنجیره آهن و فولاد کشور ۲۶ درصد رشد داشته اما صادرات محصولات فولادی تخت کشور ۱۸۶ درصد رشد داشته و این امر نشان می‌دهد که جهت‌گیری بنگاه‌هایی همچون فولاد مبارکه در صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر در تحقق این رشد مؤثر بوده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه شرکت فولاد مبارکه طی ۶ ماهه نخست سال جاری موفق شد برنامه خود در بخش صادرات را محقق و بیش از ۷۵۰ هزار تن محصول شامل تختال، ورق گرم، ورق سرد، ورق گالوانیزه و رنگی را به بازارهای جهانی صادر کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

صادرات بیش از ۱.۲ میلیون تنی گروه فولاد مبارکه طی 6 ماه

زرندی در ادامه ضمن اشاره به عملکرد مناسب فولاد مبارکه طی ۶ ماهه نخست سال جاری اذعان داشت: در سطح گروه فولاد مبارکه نیز صادرات بیش از ۱.۲ میلیون تنی محصولات محقق شد که ارزآوری بیش از ۴۵۰ میلیون دلاری برای کل گروه فولاد مبارکه را در برداشته است.

وی تصریح کرد: فولاد مبارکه با اولویت‌بخشی به تأمین نیاز بازار داخلی و رعایت دستورالعمل‌‌های ستاد تنظیم بازار، با توجه به ضرورت تأمین ارز مورد نیاز، اقدام به توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی کرده است، این در حالی است که با توجه رکود حاکم بر بازار داخلی و عدم وجود تقاضا در بورس کالا، عدم تمرکز به صادرات می‌توانست منجر به افت تولید خطوط این شرکت شود.

عرضه ورق گرم فولاد مبارکه برای نخستین بار در حلقه صادراتی بورس کالا

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ابراز داشت: فولاد مبارکه با ورود به بازارهای جدید از طریق بازاریابی صادراتی و تنوع بخشی به محصولات صادراتی و نوآوری در ورود به بازارهای جدید برای نخستین بار در جهت ارزش‌آفرینی بالاتر، محصول ورق گرم خود را علاوه بر تختال در حلقه صادراتی بورس کالا عرضه کرد.

حمایت از سیاست‌های صادراتی با فراهم آوردن امکان فروش ارز حاصل از صادرات در تالار دوم

زرندی در پایان یادآور شد: فراهم شدن بستر فروش ارز حاصل از صادرات فولاد مبارکه در تالار دوم مرکز مبادله برای جبران بخشی از هزینه‌های مرتبط با صادرات این گروه بزرگ صنعتی، نیازمند حمایت مسئولان از سیاست‌های صادراتی در کشور است.

همچنین انتظار است با اصلاح دستورالعمل‌های جاری از صادرات غیر رسمی فولاد به کشورهای همسایه جلوگیری شود. امید است با حمایت‌های سیاست‌گذاران حوزه صادرات و همّت کارکنان گروه فولاد مبارکه در نیمه دوم سال جاری با بهبود شرایط کسب و کار، ضمن تحقق برنامه تولید، رکوردهای جدیدی در صادرات گروه فولاد مبارکه رقم بخورد.

