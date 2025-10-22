پیشرفت پروژه عظیم فولاد کردستان در قاب تصویر/ آغاز مرحله دوم نصب اجزاء کوره
با آغاز نصب سازه و اجزای اصلی کوره پروژه مگامدول آهن اسفنجی بیجار به کمک جرثقیل ۴۸۰ تنی، مرحله دوم اجرای این طرح بزرگ فولادی وارد فاز عملیاتی شد. این پروژه با ظرفیت سالانه ۱.۶ میلیون تن و فناوری ایرانی «PERED» توسط شرکت فولاد کردستان در حال اجراست و با سرمایهگذاری حدود ۲۰۰ میلیون یورو، زمینه اشتغال مستقیم ۵۰۰ نفر و غیرمستقیم ۲۵۰۰ نفر را فراهم میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، با استقرار جرثقیل ۴۸۰ تنی در سایت پروژه آهن اسفنجی بیجار مرحله دوم نصب سازه و اجزاء کوره آغاز شد. در این مرحله استراکچر و اجزاء کوره پروژه مگامدول آهن اسفنجی بیجار که از پرحجمترین و سنگین ترین قطعات این پروژه است. نصب خواهد شد و به ارتفاعی بیش از ۹۰ منر خواهد رسید.پیشبینی میشود این عملیات تا پایان پاییز به انتها برسد.
پروژه آهن اسفنجی بیجار با ظرفیت تولید ۱.۶ میلیون تن در سال با استفاده از تکنولوژی PERED است که برای نخستینبار با فناوری ایرانی توسط شرکت فولاد کردستان اجرا میشود. میزان اشتغالزایی مستقیم این طرح ۵۰۰ نفر و اشتغالزایی غیرمستقیم آن حدود ۲۵۰۰ نفر برآورد شده است؛ همچنین میزان سرمایهگذاری برای اجرای این پروژه، با لحاظ زیرساختهای مورد نیاز، در حدود ۲۰۰ میلیون یورو است.