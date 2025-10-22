خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیشرفت پروژه عظیم فولاد کردستان در قاب تصویر/ آغاز مرحله دوم نصب اجزاء کوره

پیشرفت پروژه عظیم فولاد کردستان در قاب تصویر/ آغاز مرحله دوم نصب اجزاء کوره
کد خبر : 1703649
لینک کوتاه کپی شد.

با آغاز نصب سازه و اجزای اصلی کوره پروژه مگامدول آهن اسفنجی بیجار به کمک جرثقیل ۴۸۰ تنی، مرحله دوم اجرای این طرح بزرگ فولادی وارد فاز عملیاتی شد. این پروژه با ظرفیت سالانه ۱.۶ میلیون تن و فناوری ایرانی «PERED» توسط شرکت فولاد کردستان در حال اجراست و با سرمایه‌گذاری حدود ۲۰۰ میلیون یورو، زمینه اشتغال مستقیم ۵۰۰ نفر و غیرمستقیم ۲۵۰۰ نفر را فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، با استقرار جرثقیل ۴۸۰ تنی در سایت پروژه آهن اسفنجی بیجار مرحله دوم نصب سازه و اجزاء کوره آغاز شد. در این مرحله استراکچر و اجزاء کوره پروژه مگامدول آهن اسفنجی بیجار که از پرحجم‌ترین و سنگین ترین قطعات این پروژه است. نصب خواهد شد و به ارتفاعی بیش از ۹۰ منر خواهد رسید.پیش‌بینی می‌شود این عملیات تا پایان پاییز به انتها برسد.

پروژه آهن اسفنجی بیجار با ظرفیت تولید ۱.۶ میلیون تن در سال با استفاده از تکنولوژی PERED است که برای نخستین‌بار با فناوری ایرانی توسط شرکت فولاد کردستان اجرا می‌شود. میزان اشتغالزایی مستقیم این طرح ۵۰۰ نفر و اشتغال‌زایی غیرمستقیم آن حدود ۲۵۰۰ نفر برآورد شده است؛ همچنین میزان سرمایه‌گذاری برای اجرای این پروژه، با لحاظ زیرساخت‌های مورد نیاز، در حدود ۲۰۰ میلیون یورو است.

پیشرفت پروژه عظیم فولاد کردستان در قاب تصویر/ آغاز مرحله دوم نصب اجزاء کوره

پیشرفت پروژه عظیم فولاد کردستان در قاب تصویر/ آغاز مرحله دوم نصب اجزاء کوره

پیشرفت پروژه عظیم فولاد کردستان در قاب تصویر/ آغاز مرحله دوم نصب اجزاء کوره

پیشرفت پروژه عظیم فولاد کردستان در قاب تصویر/ آغاز مرحله دوم نصب اجزاء کوره

پیشرفت پروژه عظیم فولاد کردستان در قاب تصویر/ آغاز مرحله دوم نصب اجزاء کوره

پیشرفت پروژه عظیم فولاد کردستان در قاب تصویر/ آغاز مرحله دوم نصب اجزاء کوره

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ