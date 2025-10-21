تقدیر از کرمان موتور در سومین همایش تجلیل از برترینهای بورس کالای ایران
در سومین همایش تجلیل از برترینهای بورس کالای ایران، از کرمان موتور به عنوان نخستین شرکت عرضه کننده گواهی سپرده خودرویی در کشور تقدیر شد.
به گزارش ایلنا، دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، سومین همایش تجلیل از برترینهای بورس کالای ایران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و جمعی از فعالان بازار سرمایه برگزار شد. برگزاری این رویداد با هدف توسعه و تنوع بخشی به ابزارهای مالی نوین بازار سرمایه و سرمایهگذاری در بورس کالا صورت گرفت. در جریان آن، گواهیهای سپرده کالایی شش محصول جدید شامل مس کاتد، قیر، گندله سنگآهن، میلگرد، شمش روی و خودروی پیکاپ KMC T9 به طور رسمی رونمایی و وارد مرحله معامله شدند.
حامد شادکام، مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری پاریز (خکرمان)، به نمایندگی از شرکت کرمان موتور، به دلیل عرضه گواهی سپرده خودرویی KMC T9 در بورس کالا، لوح تقدیر ویژه این همایش را دریافت کرد.
عرضه گواهی سپرده KMC T9؛ نخستین تجربه خودرویی بورس کالا
شرکت کرمان موتور برای اولین بار در صنعت خودرو، گواهی سپرده خودرویی را در بورس کالای ایران عرضه کرد. این عرضه شامل 250 دستگاه پیکاپ دو دیفرانسیل KMC T9 بود که در انبار مورد تأیید بورس کالا نگهداری میشوند و هر خودرو در قالب دههزار گواهی سپرده در بازار معامله میشود.
تا پایان معاملات روز دوشنبه، بیش از ۶۱ هزار گواهی سپرده خودرویی T9 توسط سهامداران و سرمایهگذاران بورس کالا خریداری شد که استقبال قابل توجهی را از این ابزار مالی نوین نشان میدهد.
فرصت تازه برای سرمایهگذاران و مصرفکنندگان
عرضه گواهی سپرده خودرویی، مسیری نو برای سرمایهگذاری بدون واسطه، شفاف و قانونمند در صنعت خودرو ایجاد کرده است. در این سازوکار، سرمایهگذاران میتوانند با هر میزان سرمایه در مالکیت خودرو سهیم شوند و در صورت تمایل، با خرید تعداد مشخصی گواهی و پرداخت هزینههای جانبی (از جمله هزینههای ترخیص و شمارهگذاری)، خودروی خود را تحویل بگیرند.
این اقدام نه تنها به افزایش شفافیت و حذف واسطهها در بازار خودرو منجر میشود، بلکه امکان خرید و فروش آزادانه گواهیها پیش از تحویل خودرو را نیز فراهم میکند؛ این ابزار مالی به دارایی سودده و نقدشونده برای سرمایهگذاران تبدیل میشود.
همافزایی صنعت و بازار سرمایه
عرضه گواهی سپرده خودرویی KMC T9 با مشاوره و همکاری گروه مالی کارآمد، بازوی سرمایهگذاری و تأمین مالی کرمان موتور انجام شد. همچنین در این رویداد، مدیریت و عرضه گواهیهای سپرده میلگرد و شمش روی نیز بر عهده گروه مالی کارآمد بود.
به گفته کارشناسان، اقدام کرمان موتور و گروه مالی کارآمد میتواند آغازگر دورهای تازه در ساختار تأمین مالی صنعت خودرو ایران باشد؛ حرکتی که با استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه، نه تنها شفافیت و اعتماد را افزایش میدهد، بلکه زمینهساز ورود سرمایههای خرد و کلان به چرخه تولید ملی و صنعت خودروسازی خواهد شد.