محصولی با دوام، ایمن و منطبق با استانداردهای جهانی

این شرکت با رونمایی از تایر جدید «ARIANA 205/60R14» گام دیگری در مسیر ارتقای کیفیت، ایمنی و افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی برداشت. این تایر رادیال بدون تیوب با طراحی مهندسی دقیق و بهره‌گیری از مواد اولیه مرغوب، موفق به دریافت استاندارد ملی ایران و همچنین استاندارد مرحله دوم اروپا (R117 Stage 2) شده است.

در همین رابطه هادی امیرشقاقی مدیرعامل این شرکت گفت؛در راستای افزایش تنوع محصولات و پاسخ به نیاز بازار خودروهای سواری، شرکت ایران‌تایر، تایر جدیدی با نام تجاری ARIANA را معرفی کرده است. این محصول با طراحی ویژه برای خودروهای سواری، دارای دوام بالا و صدای کم می باشد و باعث کاهش مصرف سوخت در خودرو میشود.

طراحی و مشخصات فنی

ویژگی های پترن آریانا به شرح زیر میباشد:

• طراحی آج پیشرفته:

الگوی آج این تایر به گونه‌ای طراحی شده است که عملکرد بهتری در شرایط جاده‌های خشک و مرطوب ارائه می‌دهد.

شیارهای ویژه برای تخلیه آب و کاهش خطر هیدروپلنینگ (aquaplaning) در شرایط بارانی.

• عملکرد عالی در جاده‌های خشک و مرطوب:

این تایر چسبندگی خوبی در جاده‌های خشک و مرطوب دارد که باعث افزایش ایمنی و کنترل بهتر خودرو می‌شود.

• راحتی و کاهش صدای جاده:

طراحی آج و ترکیب لاستیک به گونه‌ای است که صدای ناشی از تماس تایر با جاده را کاهش می‌دهد و راحتی بیشتری برای سرنشینان فراهم می‌کند.

• دوام و مقاومت:

این تایر از ترکیبات لاستیکی با کیفیت بالا ساخته شده است که باعث افزایش عمر تایر و مقاومت در برابر سایش می‌شود.

• پایداری و کنترل بهتر:

ساختار داخلی تایر به گونه‌ای طراحی شده است که پایداری خودرو را در سرعت‌های بالا بهبود می‌بخشد و کنترل فرمان را دقیق‌تر می‌کند.

• سازگاری با شرایط مختلف آب‌وهوایی:

این تایر برای استفاده در شرایط آب‌وهوایی مختلف مناسب است و عملکرد متعادلی در فصول گرم و سرد سال دارد.

• صرفه‌جویی در مصرف سوخت:

با کاهش مقاومت غلتشی، این تایر به کاهش مصرف سوخت کمک می‌کند.

عملکرد و ایمنی تضمین‌شده

این تایر در آزمون‌های گوناگون شامل آزمون دوام، سرعت و مقاومت در برابر خارج شدن طوقه از رینگ موفق به کسب نتایج مطلوب شده است. برای این تایر در تست صدای جاده، سطح صدای ۶۹ دسیبل ثبت شده است. مقاومت غلتشی، نویز و چنگ زنی این تایر مطابق با استاندارد مرحله دو اروپا (R117 S2) می باشد.

جمع‌بندی

تایر «ARIANA 205/60R14» با بهره‌گیری از فناوری روز، مواد اولیه باکیفیت و رعایت دقیق استانداردهای جهانی، گزینه‌ای مطمئن و اقتصادی برای خودروهای سواری محسوب می‌شود. این محصول با ترکیب دوام، ایمنی و عملکرد آرام، پاسخی شایسته به نیاز رانندگان ایرانی و بازار رقابتی تایرهای داخلی است.

