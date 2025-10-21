بابل نخستین «شهر تمام 5G» ایران شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، رویداد تولد ۱۹ سالگی ایرانسل، صبح سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، در سالن همایش‌های ساختمان مرکزی ایرانسل، با حضور مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر در امور ارتباطات و معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری)، فرانسیس مولوی سفیر آفریقای جنوبی در تهران، دکتر بهزاد اقبال‌خواه رئیس و اعضای هیئت‌مدیره ایرانسل، رؤسای هیئت‌مدیره ادوار ایرانسل، دکتر بیژن عباسی‌آرند و مهندس علیرضا قلمبر دزفولی مدیران‌عامل پیشین ایرانسل، مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، جمعی از مدیران سابق و فعلی ایرانسل و مدیران‌عامل شرکت‌های زیرمجموعه ایرانسل، برگزار شد.

در این مراسم، همچنین به صورت آنلاین، مهندس عیسی قاسمی طوسی معاون توسعه استاندار مازندران، مهندس اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و مهندس زکریا صالحیان مدیرکل زیرساخت مازندران، دکتر عمران عباسی کالی نماینده مردم جویبار در مجلس شورای اسلامی، دکتر محمد مدانلو فرماندار شهرستان جویبار، مهندس سید حسین میری رئیس شورای اسلامی شهر جویبار، مهندس رمضان سیفی شهردار جویبار، سیدمصطفی میرتبار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل، مهندس آزاده تاج‌الدینی مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان کرمان، حبیب‌الله خنجری ده‌شیخی سرپرست فرمانداری کرمان، مژگان تاج‌الدینی فرماندار بافت کرمان و ایمان سلجوقی بخشدار خبر، حضور داشتند.

در این مراسم، پروژه‌‌های ارتباطی «شهر تمام 5G بابل»، «فیبرنوری جویبار» و «سایت روستایی بافت کرمان» افتتاح شدند. همچنین بهره‌برداری رسمی از «دستیار هوشمند پشتیبانی مشترکان (یارا)» و رونمایی از «سرویس همگرایی ثابت و سیار (FMC)»، «سرویس تماس بر بستر پهن‌باند (VoIP)» و «زیرساخت یکپارچه مکالمه صوتی (SVC) برای اولین بار در ایران»، دیگر موارد افتتاح شده در این مراسم بود.

در ابتدای این رویداد، مدیرعامل ایرانسل پس از توضیحاتی درباره تاریخچه تأسیس و اتفاقات مهمی که طی 19 سال گذشته توسط ایرانسل برای نخستین بار در ایران رقم خورده است، به ارائه مطالبی در پنج حوزه اصلی «استراتژی»، «زیرساخت اقتصاد دیجیتال»، «بومی‌سازی و تحقیق و توسعه»، «پایداری و سرمایه‌گذاری اجتماعی» و «هوشمندسازی و تحول دیجیتال» پرداخت.

چشم‌انداز ۲۰۳۰ ایرانسل؛ توانمندساز اصلی زیست‌بوم دیجیتال ایران

مدیرعامل ایرانسل در بخش نخست ارائه خود، با اشاره به راهبردها و مسیر آینده ایرانسل، تأکید کرد: ایرانسل، دورنمای خود را با شعار «توانمندساز اصلی زیست‌بوم دیجیتال ایران برای خلق آینده‌ای هوشمند، متصل و پایدار»، تعریف کرده است. بر اساس این راهبرد، ایرانسل با هدف تبدیل شدن به بزرگ‌ترین شریک دیجیتال در حوزه‌های B2B، B2C و B2B2X، برنامه‌ای جامع برای توسعه ظرفیت‌ها، افزایش پایداری زیرساخت‌های ارتباطی، تحول فناوری‌اطلاعات و چابک‌سازی مدل عملیاتی خود، تدوین کرده است.

وی درباره راهبرد ایرانسل در گذار از شرکت خدمات ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری‌‌محور (Techco) بیان کرد: لایه‌های سه‌گانه اقتصاد دیجیتال ایرانسل شامل «لایه زیرساخت»، «لایه توانمندساز کسب‌وکارها» و «لایه راهکارها و خدمات دیجیتال»، هستند.

رفیعی در ادامه توضیح داد: این راهبرد با عنوان «HORiZON» شامل هفت محور زیست‌بوم مشارکت دیجیتال (Harmonized Partnership)، توسعه خدمات دیجیتال (Outstanding Digital Ecosystem)، تحول فناوری‌اطلاعات (Revolutionary Technology)، تجربه به سبک ایرانسل (Irancell-Style Experience)، تحول مدل عملیاتی (Zero-X Operation)، تحول در سرمایه انسانی (Organize for Talent Excellence) و توسعه نسل نوین خدمات ارتباطی (Next Generation Connectivity)، می‌شود.

زیرساخت‌های دیجیتال ایرانسل؛ ستون فقرات اقتصاد دیجیتال کشور

مدیرعامل ایرانسل، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت، بیان کرد: تا نیم‌سال 1404، مشترکان فعال شبکه تلفن‌همراه، به عدد بیش از 70 میلیون نفر و متوسط حجم دیتای مصرفی روزانه مشترکان، به 29.5 پتابایت رسید. همچنین تعداد مشترکان دائمی ایرانسل، به بیش از 11 میلیون نفر و کاربران سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، به بیش از 24 میلیون کاربر فعال رسیده است. از سوی دیگر، مشترکان دیتای پهن‌باند شبکه سیار، با عبور از مرز 53 میلیون نفر، سهم عمده‌ای از بازار مصرف دیتا را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این، فروش شارژ الکترونیک به 99.7 درصد رسیده است.

رفیعی در ادامه به فعالیت‌های ایرانسل به‌عنوان اولین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران اشاره کرد و گفت: ایرانسل، تاکنون بیش از ۱۱۷1 سایت 5G را در ایران راه‌اندازی کرده است. همچنین سرویس اینترنت ثابت بی‌سیم نسل پنجم (5G FWA) با هدف اتصال پرسرعت و بدون نیاز به کابل، برای منازل و کسب‌وکارها در حال گسترش است. در فاز نخست، ایرانسل برنامه دارد بیش از ۵۰۰هزار خانوار را با این سرویس تجهیز کند. ایرانسل همچنین با توسعه مداوم شبکه‌های ارتباطی، به رشد مصرف دیتا و افزایش ۹۳ درصدی ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند در سراسر کشور، کمک کرده است.

بیش از 112 همت؛ مجموع پرداختی ایرانسل به دولت

مدیرعامل ایرانسل همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ایرانسل، تصریح کرد: کل سرمایه‌گذاری ایرانسل از ابتدای فعالیت تا پایان شهریورماه 1404، 11 میلیارد دلار و مجموع پرداختی مستقیم و غیرمستقیم این اپراتور به دولت از ابتدا تاکنون، بیش از 112 همت بوده است که 25 همت از این مبلغ، مربوط به پرداخت مالیات است.

سهم مؤثر ایرانسل در اشتغال‌زایی در کشور

وی در ادامه صحبت‌های خود به نقش مؤثر ایرانسل در اشتغال‌زایی در کشور اشاره کرد و توضیح داد: در نیم‌سال 1404، میزان اشتغال‌زایی مستقیم ایرانسل، بیش از 3200 نفر بوده و اشتغال‌زایی غیر مستقیم، 61هزار نفر برآورد شده است.

پروژه ملی فیبر نوری ایرانسل؛ توسعه هوشمند ارتباطات ثابت

رفیعی درباره پروژه توسعه فیبر نوری ایرانسل با تأکید بر اینکه این پروژه، با هدف پوشش بیش از پنج میلیون خانوار در سراسر کشور، در حال اجرا است، توضیح داد: فیبرنوری ایرانسل در ۱۸ استان و 168 شهر کشور در حال اجرا است. تا امروز، عملیات حفاری بیش از 5500 کیلومتر، کابل‌کشی بیش از 3000 کیلومتر و راه‌اندازی بیش از ۱۸۰ کارگاه فعال در کشور انجام شده است. این پروژه با مشارکت ۱۵۰ پیمانکار داخلی و ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۲۵۰۰ نفر در سطح کشور پیش می‌رود. در حال حاضر، امکان ارائه سرویس فیبر نوری در شهرهای ابریشم، اراک، بابل، بوئین‌میاندشت، تبریز، تهران، جویبار، چهاردانگه، صدرا، شازند، شاهرود، شیراز، قائم‌شهر، گلستان، گلسار، ماهدشت و محمدشهر وجود دارد.

مدیرعامل ایرانسل اضافه کرد: در ادامه‌ مأموریت ما برای دسترسی عادلانه‌ به ارتباطات پایدار، ایرانسل تاکنون موفق شده بیش از ۴۲هزار و ۵۰۰ روستا را تحت پوشش شبکه ارتباطی خود قرار دهد. همچنین بیش از ۱۶میلیون نفر در مناطق روستایی کشور از خدمات این اپراتور بهره‌مند شده‌اند و فقط در یک سال گذشته ۲.۴ میلیون نفر دیگر در مناطق روستایی به شبکه‌ ایرانسل متصل شده‌اند. در حال حاضر، نزدیک به پنج میلیون خانوار در مناطق روستایی و کم‌برخوردار کشور، از خدمات ارتباطی پایدار ایرانسل برخوردارند و این روند با اجرای پروژه‌های توسعه‌ زیرساخت در سراسر ایران همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل ایرانسل در ادامه، به اقدامات ایرانسل در توسعه شبکه ارتباطی کشور، به عنوان زیرساخت اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه، پوشش اینترنت ثابت و همراه و مراکز داده و سوییچ در کشور، از مهمترین اقدامات ایرانسل در توسعه زیرساخت ارتباطی هستند. بر این اساس، ایرانسل در سال جاری ظرفیت مراکز داده و سوییچ خود را به ۳۳۰۰ رک در سراسر کشور رسانده و در حال حاضر، ۱۶۰ رک در دست اجرا دارد؛ همچنین، توسعه ۱۲۸۰ رک دیگر در برنامه‌های آینده این شرکت قرار دارد.

پایداری شبکه در بحران‌ها

رفیعی با اشاره به اقدامات ایرانسل در شرایط ناترازی انرژی به عنوان مشکل شماره یک صنعت تلکام کشور در سال 1404، گفت: ایرانسل در شرایط ناپایداری انرژی و بروز بحران‌های زیرساختی، با اجرای پروژه‌های گسترده برای افزایش تاب‌آوری شبکه، موفق به حفظ پایداری خدمات خود شد. تعویض و ارتقای باتری‌ها در بیش از ۵۵۰۰ سایت کلیدی، استفاده از فناوری‌های نوین ذخیره‌سازی انرژی و مدیریت هوشمند منابع، سرمایه‌گذاری در باتری‌های لیتیومی و فناوری‌های نوین و حفظ سرویس پایدار برای میلیون‌ها مشترک با وجود بحران‌های انرژی از جمله اقدامات مؤثر برای تضمین پایداری شبکه، در سال‌های اخیر به ویژه سال 1404، بوده است.

بومی‌سازی و تحقیق و توسعه؛ مسیر اقتدار فناورانه ایرانسل

وی همچنین در این رویداد درباره بومی‌سازی حوزه‌های فعالیت ایرانسل بیان کرد: ایرانسل با وجود «ایرانسل‌لبز»، بازوی تحقیق و توسعه خود، توانسته در بومی‌سازی حوزه‌های آزمایشگاه هوش‌مصنوعی، نرم‌افزار، سخت‌افزار و تجهیزات و خدمات امنیت سایبری، گام‌های مؤثری بردارد.

مدیرعامل ایرانسل اضافه کرد: از جمله دیگر اقدامات این مرکز می‌توان به طراحی تجهیزات ارتباطی شامل آنتن و مودم، بومی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه IT، شبکه و امنیت، توسعه دیواره آتش بومی و مرکز عملیات امنیت مبتنی بر هوش مصنوعی، همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هوش مصنوعی، برگزاری بیش از ۱۶۰۰ نفر-ساعت دوره آموزشی و تولید ۴۰۰ ساعت محتوای آموزشی تخصصی اشاره کرد.

پایداری، سرمایه‌گذاری اجتماعی و توسعه پایدار

رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد ایرانسل در حوزه سرمایه‌گذاری اجتماعی، اظهار کرد: در سال‌های اخیر، پروژه‌های متنوعی را در این زمینه اجرا کرده‌ایم؛ از جمله احداث مدارس و زمین‌های ورزشی در مناطق کم‌برخوردار، اتصال بیش از ۱۴هزار مدرسه روستایی به اینترنت، کاشت بیش از ۲۷هزار اصله نهال و احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مراکز آموزشی مناطق کم‌برخوردار کشور.

او ادامه داد: ایرانسل همچنین با اجرای برنامه‌های حمایتی در حوزه‌های کودکان کار، افراد دارای معلولیت و حفاظت از یوز ایرانی، مسئولیت اجتماعی خود را به‌صورت مؤثر دنبال کرده است. در حوزه‌ دیجیتال نیز، مرکز تماس ویژه مشترکان ناشنوا راه‌اندازی شده و با طراحی قابلیت «حالت نابینایان» در اپلیکیشن ایرانسل‌من، امکان استفاده‌ آسان‌تر برای افراد دارای معلولیت را فراهم کرده‌ایم تا فناوری در خدمت همه اقشار جامعه قرار گیرد.

نوآوری در خدمات دیجیتال؛ از eSIM تا پلتفرم‌های هوشمند

رفیعی، با اشاره به گام‌های نوآورانه این اپراتور در حوزه خدمات دیجیتال، گفت: ایرانسل، از رونمایی نخستین پروفایل آزمایشی eSIM در سال ۹۶، تا فعال‌سازی رسمی آن با حضور وزیر ارتباطات در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ و دریافت «مجوز رسمی» ارائه تجاری eSIM برای اولین بار در ایران، به عنوان تنها اپراتور تاکنون، گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال کشور برداشته است.

وی افزود: تاکنون با استفاده از پلتفرم امضای سازمانی دیجیتال ایرانسل با عنوان «یلونام (Y’ello Name)»، بیش از ۱۲هزار و ۸۰۰ قرارداد رسمی، به‌صورت دیجیتال امضا شده است. این اقدام، بخشی از برنامه ایرانسل برای تسهیل فرآیندهای سازمانی، حذف امضای فیزیکی و حرکت به سمت تحول دیجیتال در تعاملات تجاری است.

تحول تجربه مشتری با هوش مصنوعی و کلان‌داده

مدیرعامل ایرانسل با تأکید بر اهمیت شخصی‌سازی تجربه مشتری، گفت: ایرانسل با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده (Big Data) در سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، بسته‌های اینترنت و مکالمه را به‌صورت شخصی‌سازی‌شده و مبتنی بر سبک زندگی کاربران ارائه می‌کند. این تحول به ما کمک کرده تا نیازهای کاربران را دقیق‌تر درک کنیم و پیشنهادهایی متناسب با الگوی مصرف هر فرد ارائه دهیم. در حوزه شبکه نیز، حفاظت از دستگاه ها مبتنی بر هوش مصنوعی، پروژه‌های بهینه‌سازی هوشمند شبکه (INO) و طراحی هوشمند شبکه رادیویی (Smart Planning RAN) با هدف کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی اجرا شده‌اند. این پروژه‌ها با تکیه بر فناوری‌های نوین یادگیری ماشین، امکان تصمیم‌گیری هوشمند در توسعه شبکه و مدیریت بهینه منابع را فراهم کرده‌اند.

در ادامه این مراسم، با پخش یک کلیپ ویدیویی، دستاوردهای ایرانسل در حوزه راهکارها و خدمات دیجیتال، معرفی شدند.

سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، امروز با بیش از ۲۶میلیون کاربر فعال ماهانه، پنج میلیون کاربر روزانه و ۶۶میلیون نصب، به یکی از پرکاربردترین پلتفرم‌های دیجیتال کشور تبدیل شده است و بیش از ۳۶۰هزار کاربر فعال روزانه و بیش از هفت میلیون نفر کاربر ماهانه با بیش از 560هزار سفارش ماهانه، از بازارگاه ایرانسل‌من استفاده می‌کنند. همچنین با آغاز فعالیت ویترین فروشگاه‌های آنلاین ایرانسل‌من با عنوان یلومارت، این پلتفرم اکنون بیش از ۶۰هزار کاربر روزانه و ۱.۳ میلیون بازدید ارگانیک ماهانه دارد.

یلوهاب، از دیگر پلتفرم‌های دیجیتال ایرانسل است که ۱۱ سرویس تلکامی، ۳۰ سرویس غیرتلکامی و ۱۱ سرویس دولتی و بانکی در آن فعال شده است. خدمات هوش مصنوعی شامل چت‌بات‌ها و تبدیل صوت به متن نیز در این پلتفرم ارائه می‌شود و تاکنون با هشت شرکت برای استفاده از این خدمات، قرارداد امضا شده است. همچنین با ارائه سرویس اعتباری (BNPL)، بیش از یک میلیون وام با نرخ بازگشت بالای ۹۵ درصد اعطا شده و پنج روش بازپرداخت برای آن توسعه یافته است.

همچنین با گسترش استفاده از کیف پول دیجیتال «جیب‌جت»، امکان دریافت وجه با QR اختصاصی، تقسیم هزینه‌ها میان کاربران و پرداخت خودکار فراهم شده است.

در حوزه محتوای دیجیتال، پلتفرم لنز اکنون بیش از ۷.۵ میلیون کاربر ماهانه دارد، به‌صورت هفتگی بیش از ۹۰ رویداد زنده پخش می‌کند و پهنای باند مصرفی آن به رکورد ۲۳۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است. همچنین درآمد لنز در ۹ ماهه ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته، ۱۵۸ درصد رشد داشته است.

پیشواز،یکی دیگر از سرویس‌های دیجیتال ایرانسل است که بیش از ۱۴ میلیون کاربر ماهانه دارد و با رشد ۱۰ درصدی، قابلیت‌هایی مانند پیشواز مخاطب خاص و پیشواز فان را فراهم کرده است.

در بخش ارتباط با مشتریان، در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون تماس پاسخ داده شد که ۹۱ درصد مشکلات مطرح شده، در نخستین ارتباط حل شد. همچنین ۵.۵ میلیون گفت‌وگوی آنلاین و ۳۶هزار ارتباط ویژه برای مشترکان ناشنوا از طریق زبان اشاره انجام شد. رضایت‌مندی مشترکان از خدمات، به ۹۳ درصد و میانگین زمان پاسخگویی تماس‌ها، به ۳۹ ثانیه رسیده است. شبکه ارتباطی شایا نیزبا سازمان‌های مختلف از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت صمت و صنعت برق همکاری دارد و پروژه فواد128 را در چند استان کشور، اجرا کرده است.

در بخش فروش دیجیتال و شبکه فروش و توزیع ایرانسل، اکنون بیش از ۶۰هزار دستگاه خودپرداز، ۵۰۰هزار کارت‌خوان و ۱۰هزار نماینده فروش، فعال هستند. همچنین فروشگاه‌های ایرانسل در ۱۶ شهر استراتژیک فعالیت می‌کنند.

راهکارهای سازمانی ایرانسل نیز قراردادهای متعددی در حوزه تحول دیجیتال با شرکت‌های نفتی، بانکی و فولادی منعقد کرده است و در حال حاضر درآمد سرویس واکه سه برابر شده و تعداد مشتریان سازمانی، به ۲۴هزار شرکت افزایش یافته است.

ویستا، هلدینگ سرمایه‌گذاری ایرانسل، در سال گذشته بیش از ۱۰۰ استارتاپ در حوزه‌های هوش مصنوعی، تجارت الکترونیک، فین‌تک و سلامت دیجیتال را بررسی کرده و در برخی موارد به مرحله ارزیابی موشکافانه رسیده است که بر این اساس، چهار حوزه یاد شده، محور آینده اقتصاد دیجیتال کشور تلقی می‌شوند.

منابع انسانی ایرانسل نیز طی یک سال اخیر، دیجیتالی‌شدن قراردادها، ایجاد مرکز ارزیابی استعداد و اجرای برنامه‌های آموزشی را در برنامه داشته است. در این مدت، شاخص رضایت از محیط کار، ۱۰ نمره و شاخص تعلق خاطر کارکنان، چهار نمره بهبود یافته است. همچنین ۴۹ کارآموز از طریق مرکز توسعه شغلی ایرانسل، استخدام شده‌اند.

ویستا مدیا، از زمان راه‌اندازی تا کنون با 35 پلتفرم تولید محتوای داخلی‌ قرارداد بسته و از طریق همکاری و مشارکت با این پلتفرم‌ها، توانسته به رشد 51 درصدی ترافیک پرمیوم دیتا نسبت به سال قبل و افزایش سهم ترافیک پرمیوم از 9 درصد به 13 درصد برسد. از جمله تولیدات ویستا مدیا می‌توان به برنامه‌هایی مانند صفرنامه، انیمیشن یوز، فیلم‌کوتاه خداحافظ آشغال و دریچه، اسکار، سرگیجه، 35میلیمتری، اسکار، ارتش سری، دیو و ماه پیشونی، ارتش سری و عیدی HD اشاره کرد.

خدمات یلو ادوایز ایرانسل نیز به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های ویستامدیا، آژانس تبلیغاتیِ دیجیتال با رویکردی ۳۶۰درجه در کنار برندها قرار می‌گیرد و براساس نیاز هر مشتری و با ترکیب خلاقیت، داده‌محوری و تکنولوژی، راهکارهای اختصاصی در فضای آنلاین و آفلاین طراحی و اجرا می‌کند.

بابل؛ نخستین شهر تمام 5G ایران

بخش دیگری از این مراسم، به افتتاح و رونمایی هفت پروژه جدید ایرانسل، با حضور قائم‌مقام وزیر ارتباطات، اختصاص داشت.

نخستین افتتاح، رونمایی از پوشش کامل اینترنت نسل پنجم در شهر بابل بود. ایرانسل در راستای توسعه شبکه نسل پنجم تلفن‌همراه و گسترش خدمات پیشرفته ارتباطی، پوشش یکپارچه 5G در شهر بابل را اجرا کرده است. در این مراسم افتتاح که معاون استاندار و فرماندار ویژه بابل نیز به صورت آنلاین حضور داشت، بابل به نخستین شهر ایران تبدیل شد که به ‌صورت کامل و سراسری، تحت پوشش شبکه نسل پنجم اینترنت قرار گرفته است.

ایرانسل به این ترتیب، با بهره‌گیری از جدیدترین زیرساخت‌های ارتباطی، تجربه‌ای متمایز از سرعت و پایداری شبکه را برای شهروندان بابل فراهم کرده است و این اقدام، بخشی از برنامه‌ ایرانسل برای توسعه نسل پنجم تلفن ‌همراه در سراسر کشور و حرکت به‌سوی تحقق «شهرهای هوشمند» و «تحول دیجیتال» در ایران است.

هم‌زمان با اجرای این پروژه، ایرانسل با همکاری اسنپ‌پی، طرح ویژه‌ای را برای اهالی شهر بابل در نظر گرفته است. بر اساس این طرح، ساکنان شهر بابل می‌توانند با استفاده از اعتبار اختصاصی اسنپ‌پی، گوشی‌های هوشمند با پشتیبانی از 5G را به‌ صورت اقساطی و با شرایط ویژه، از بازارگاه ایرانسل خریداری کنند تا بهره‌مندی از فناوری نسل پنجم، برای همه کاربران تسهیل شود.

در این بخش از مراسم، یک کلیپ ویدیویی از تجربه کاربری 5G در سطح شهر بابل، با گویش محلی پخش شد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

افتتاح فیبرنوری جویبار

آغاز رسمی بهره‌برداری از سرویس فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای ایرانسل (FTTx) در شهر جویبار، با دستور قائم‌مقام وزیر ارتباطات، دیگر بخش افتتاح‌ها بود. در این مراسم که به صورت آنلاین برگزار شد، فرماندار جویبار، نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل فاوا و مدیرکل زیرساخت استان مازندران، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر جویبار، مدیر ارتباطات منطقه شمال ایرانسل و دیگر مدیران منطقه‌ای، حضور داشتند.

این پروژه که با اعتباری بالغ بر 160 میلیارد ریال و به طول 25 کیلومتر، اجرا شده است، جمعیتی بالغ بر 10هزار و 836 خانوار را در جویبار تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار می‌دهد. بر این اساس، با توجه به انجام عملیات حفاری و سایر مراحل عملیات اجرایی، مردم و کسب‌وکارها می‌توانند با ارائه درخواست، از اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل در این شهر، بهره‌مند شوند.

افتتاح سایت روستایی کرمان

بهره‌برداری از سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در کوشک سفلی، واقع در بافت استان کرمان، با دستور قائم‌مقام وزیر ارتباطات، دیگر افتتاح این رویداد بود که به صورت آنلاین انجام شد. در این مراسم، فرماندار بافت، مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان کرمان و مدیر ارشد پروژه‌های USO ایرانسل، حضور داشتند.

این پروژه با مجموع 30 خانوار و 83 نفر جمعیت و با اعتباری بالغ بر 135 میلیارد ریال از محل منابع عمومی اجباری (USO) به بهره‌برداری رسید.

در ادامه مراسم، با حضور متخصصان ارشد ایرانسل، چهار سرویس جدید ایرانسل، رونمایی و معرفی شدند.

در اولین بخش، «یارا»، دستیار هوشمند پشتیبانی ایرانسل، رسماً به بهره‌برداری رسید. این ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی که سال گذشته نسخه اولیه آن رونمایی شده بود، با هدف تحول دیجیتال، تقویت فرهنگ مشتری‌مداری و بهبود کیفیت خدمات پشتیبانی طراحی شده است. یارا با دسترسی ۲۴ساعته از طریق وب‌سایت، فروشگاه آنلاین و سوپر‌اپلیکیشن «ایرانسل‌من»، تجربه کاربری مشترکان را ارتقا داده و فرآیندهای پشتیبانی را ساده‌تر، سریع‌تر و شخصی‌سازی‌شده می‌کند.

این دستیار دیجیتال، با تحلیل هوشمند پرسش‌ها، نیازهای کاربران را شناسایی کرده و راه‌حل‌های مناسب ارائه می‌دهد. علاوه بر پاسخگویی خودکار، قابلیت‌هایی مانند خرید بسته‌های اینترنت، شارژ سیم‌کارت، مدیریت حساب و پیگیری مشکلات نیز در فازهای بعدی به آن افزوده می‌شود. یارا با تکیه بر یادگیری مستمر، عملکرد خود را به‌مرور بهبود می‌بخشد و تجربه‌ای پویا و متناسب با نیازهای مشترکان فراهم می‌کند.

برنامه ایرانسل برای ارائه تجربه‌ای یکپارچه از اینترنت ثابت و همراه

در بخش بعدی این مراسم، سرویس FMC ایرانسل، معرفی شد. ایرانسل که در حال توسعه سرویس «ادغام تلفن ثابت و همراه (FMC: Fixed Mobile Convergence)» است؛ این سرویس را با هدف فراهم‌کردن امکان استفاده از یک بسته اینترنت مشترک روی هر دو بستر فیبر نوری و تلفن همراه طراحی کرده است.

در چارچوب این برنامه، مشترکان می‌توانند با خرید یک بسته اینترنت، از حجم خود به‌صورت هم‌زمان بر روی سرویس فیبر نوری ایرانسل در منزل و اینترنت همراه در تلفن همراه استفاده کنند. به این ترتیب، دیگر نیازی به خرید بسته‌های جداگانه برای هر سرویس نیست و مدیریت مصرف دیتا برای کاربران ساده‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌شود. پس از اجرای کامل سرویس FMC، کاربران می‌توانند تجربه‌ای یکپارچه از اینترنت پرسرعت ایرانسل داشته باشند و بدون توجه به نوع اتصال (فیبر نوری یا موبایل)، از کیفیت پایدار و دسترسی آسان بهره‌مند ‌شوند.

رونمایی از سرویس VoIP

در ادامه مراسم، سرویس VoIP ایرانسل بر بستر فیبر نوری، با توضیحاتی توسط یکی از کارشناسان ایرانسل، رونمایی شد. سرویس VoIP (Voice over Internet Protocol) ایرانسل، نسل جدید ارتباطات صوتی است که تماس‌های تلفنی را از طریق شبکه اینترنت پرسرعت فیبر نوری منتقل می‌کند. این فناوری، جایگزینی هوشمند برای تلفن ثابت سنتی محسوب می‌شود و با کیفیت صدای بالا، پایداری ارتباط و امکانات مدیریتی گسترده‌تر، تجربه‌ای نوین از تماس‌های صوتی را برای کاربران فراهم می‌کند.

با بهره‌گیری از شبکه فیبر نوری گسترده ایرانسل، این سرویس در سراسر کشور، در دسترس است و اتصال آن، تماس‌هایی بدون اختلال و تأخیر را تضمین می‌کند. کاربران می‌توانند تنها با اتصال تلفن خود به مودم فیبر نوری، از تماس‌های شفاف و پایدار بهره‌مند شوند. این سرویس، به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که به ارتباط مداوم و مالکیت دائمی شماره نیاز دارند، گزینه‌ای مدرن، مقرون‌به‌صرفه و قابل‌اطمینان است. سرویس VoIP ایرانسل، علاوه بر ارائه تماس‌های صوتی باکیفیت، با ادغام قابلیت‌های هوشمند مانند ضبط مکالمات و مدیریت صف تماس، به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا بهره‌وری خود را افزایش دهند و ارتباطاتی پایدارتر و حرفه‌ای‌تر را تجربه کنند.

رونمایی از زیرساخت یکپارچه صوتی ایرانسل (SVC)

در ادامه رویداد نوزدهمین سالروز آغاز به کار ایرانسل، زیرساخت یکپارچه صوتی ایرانسل (Single Voice Core – SVC) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جدید این اپراتور رونمایی شد. زیرساخت SVC ایرانسل که برای نخستین‌بار در ایران ارائه شده است، زیرساختی یکپارچه برای مدیریت و ارائه تمامی خدمات صوتی است که تماس‌های مبتنی بر نسل‌های مختلف شبکه صوتی را در یک بستر هوشمند و متمرکز تجمیع می‌کند. این زیرساخت، با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، همه مشترکان را تحت پوشش یک هسته واحد قرار می‌دهد و ضمن کاهش هزینه‌های سنگین شبکه‌های سنتی، تجربه‌ای یکنواخت از تماس‌های با کیفیت HD را برای مشترکان در تمام نسل‌های شبکه فراهم می‌سازد.

با پیاده‌سازی SVC، گام بزرگی در مسیر تحول دیجیتال شبکه و به‌روزرسانی زیرساخت‌های ارتباطی ایرانسل برداشته شده است. این فناوری، نه‌تنها پیچیدگی مدیریت شبکه را کاهش می‌دهد، بلکه بستری آماده برای توسعه سرویس‌های نوین صوتی و چندرسانه‌ای آینده، از جمله تماس‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و ارتباطات ابری، ایجاد می‌کند. زیرساخت جدید، با تمرکز بر خدمات ابری، پایداری تماس‌ها را بر بسترهایی چون فیبر نوری تضمین کرده و فرصت‌های تازه‌ای برای ارائه خدمات ارزش‌افزوده همچون تماس ویدیویی و یکپارچگی با اپلیکیشن‌های سازمانی فراهم می‌کند.

فتاحی: ایرانسل، هر سال که به سن و تجربه‌‌اش اضافه شده، خدمات بهتری ارائه داده است

قائم‌مقام وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و رئیس رگولاتوری، در مراسم تولد ۱۹ سالگی ایرانسل، ضمن ابراز خرسندی از دیدار مدیران‌عامل و پیشکسوتان ایرانسل، از زحمات آنها که بار این مجموعه را در گذشته و سال‌های اخیر در صنعت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات به دوش کشیده‌اند، قدردانی کرد و گفت: ایده‌ تأسیس ایرانسل در ایران، طرح و ابتکار بسیار خوب و به موقعی بود و باعث ایجاد رقابت برای ارتقای کیفیت، افزایش سرعت و کاهش قیمت در حوزه خدمات ارتباطی و از بین بردن انحصار شد و با تولد ایرانسل، این فضای رقابتی در ایران ایجاد شد.

وی افزود: از ایرانسل انتظار دارم هر سال که به سن و تجربه‌اش اضافه می‌شود، مانند تمام این سال‌ها، خدمت و سرویس بهتری ارائه دهد. بسیاری از اهدافی که برای متولد‌شدن ایرانسل در ایران ترسیم شده بود، محقق شد؛ اما باید بدانیم حوزه فاوا، پویا است و نباید برای تغییرات مبتنی بر فناوری‌اطلاعات، منتظر دهه باشیم. هر روز با پیشرفت هوش مصنوعی در دنیا، خواهیم دید که مطالبات مردم از استفاده هوش مصنوعی در زیرساخت‌های ارتباطی و خدمات و سرویس‌های جدید بر بستر زیست‌بوم دیجیتال، بیشتر می‌شود و باید آنها را برطرف کنیم.

قائم‌مقام وزیر ارتباطات از مدیرعامل، مدیران و همکاران ایرانسل برای افتتاح‌های مهمی که این اپراتور در سالروز ۱۹ سالگی‌اش، داشت، تشکر کرد و‌ افزود: ایجاد پوشش کامل نسل پنج تلفن‌همراه در یک شهر، اقدام بسیار ارزشمند و‌ مبتکرانه‌ای بود که ایرانسل برای اولین بار در ایران، در بابل اجرا کرد و توسعه نسل پنجم باید به سرعت گسترش پیدا کند که با واگذاری فرکانس‌ به اپراتورها و تنظیم‌گری در بخش حاکمیتی، بخشی از مسیر هموار شده است.

انتهای پیام/