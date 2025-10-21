رشد سرمایه بانک ملی ایران، زمینه لازم برای تأمین مالی پایدار پروژه‌های بزرگ ملی، حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد و پاسخگویی به نیازهای متنوع فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند. همچنین این امر، توان بانک را در مدیریت نوسانات اقتصادی، حفظ ارزش دارایی‌های مردم و ارائه خدمات بانکی مطمئن و پایدار ارتقا می‌دهد.

افزایش سرمایه یادشده، امکان توسعه خدمات نوین مالی، گسترش ابزارهای بانکداری دیجیتال و ایفای نقش مؤثرتر در تأمین مالی طرح‌های کلان زیرساختی کشور را نیز مهیا کرده است. بانک ملی ایران در این مسیر، بر تعهد خود نسبت به پشتیبانی از رشد اقتصادی کشور و ارتقای سطح رفاه عمومی تأکید دارد.

افزایش سرمایه بانک ملی ایران، آغاز فصل تازه‌ای از پایداری، اعتماد و خدمت‌رسانی در نظام بانکی کشور خواهد بود.