سرمایه بانک ملی ایران ۴۲۰ همت شد / بیرقیب؛ همچنان در صدر نظام بانکداری
سرمایه بانک ملی ایران با رشد ۲۹۶ همتی از ۱۲۴ همت به بیش از ۴۲۰ همت افزایش یافت و بدین ترتیب رکوردی بیسابقه در تاریخ نظام بانکی کشور به ثبت رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این افزایش سرمایه، نتیجه سیاستگذاریهای مؤثر، برنامهریزی منسجم، مدیریت کارآمد و اعتماد مستمر مشتریان به بانک ملی ایران است و جایگاه این بانک را به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام بانکی کشور بیش از پیش مستحکم کرده است.
رشد سرمایه بانک ملی ایران، زمینه لازم برای تأمین مالی پایدار پروژههای بزرگ ملی، حمایت از بخشهای مولد اقتصاد و پاسخگویی به نیازهای متنوع فعالان اقتصادی را فراهم میکند. همچنین این امر، توان بانک را در مدیریت نوسانات اقتصادی، حفظ ارزش داراییهای مردم و ارائه خدمات بانکی مطمئن و پایدار ارتقا میدهد.
افزایش سرمایه یادشده، امکان توسعه خدمات نوین مالی، گسترش ابزارهای بانکداری دیجیتال و ایفای نقش مؤثرتر در تأمین مالی طرحهای کلان زیرساختی کشور را نیز مهیا کرده است. بانک ملی ایران در این مسیر، بر تعهد خود نسبت به پشتیبانی از رشد اقتصادی کشور و ارتقای سطح رفاه عمومی تأکید دارد.
افزایش سرمایه بانک ملی ایران، آغاز فصل تازهای از پایداری، اعتماد و خدمترسانی در نظام بانکی کشور خواهد بود.