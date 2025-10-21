از یکم تا چهارم آبان ماه؛
بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی تهران برگزار میشود
بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی تهران در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران از یکم تا چهارم آبان ماه برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی تهران (Hamex 2025) از ۱ تا ۴ آبانماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود. این رویداد بزرگ صنعتی فرصتی منحصربهفرد برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی فراهم میکند تا جدیدترین محصولات و فناوریهای خود را در حوزه لوازم خانگی به نمایش بگذارند، با فعالان صنعت تبادل نظر کنند و مسیر توسعه بازارهای داخلی و بینالمللی را هموار کنند.
اهداف و اهمیت نمایشگاه
نمایشگاه Hamex 2025 فرصتی مناسب برای تولیدکنندگان داخلی و بینالمللی است تا محصولات و فناوریهای خود را به نمایش بگذارند و با فعالان این صنعت ارتباط برقرار کنند. این رویداد نقش مهمی در ارتقاء کیفیت و تنوع محصولات خانگی دارد و به توسعه بازارهای داخلی و بینالمللی کمک میکند.
گروههای کالایی حاضر در نمایشگاه
در این دوره از نمایشگاه، محصولات و فناوریهای متنوعی در حوزه لوازم خانگی به نمایش گذاشته میشود، از جمله:
لوازم گرمایشی و سرمایشی مانند یخچال، بخاری و آبگرمکن
لوازم و ابزار آشپزخانه مانند سرویس قاشق و چنگال
ماشینهای شوینده مانند لباسشویی و ظرفشویی
لوازم و تجهیزات صوتی و تصویری
انواع ظروف مانند چدن، کتری، نقره و بلور
لوازم و تجهیزات پخت و پز مانند اجاق گاز و باربیکیو
لوازم خانگی مانند اتو، جاروبرقی، سشوار، ساعت، چایساز و چرخ خیاطی
انواع قطعات لوازم برقی مانند شیرآلات، سیم، کمپرسور و...
شرایط بازدید
ورود به نمایشگاه برای عموم مردم آزاد است و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به محل برگزاری از نزدیک با جدیدترین محصولات و فناوریهای حوزه لوازم خانگی آشنا شوند.
اهمیت نوآوری و فناوری
یکی از محورهای اصلی بیست و پنجمین نمایشگاه، معرفی دستاوردهای نوین در حوزه لوازم خانگی و بهرهگیری از فناوریهای هوشمند است. تولیدکنندگان تلاش دارند با ارائه محصولات مبتنی بر فناوریهای روز، مصرف انرژی را کاهش دهند و کیفیت زندگی مصرفکنندگان را ارتقاء دهند. این رویکرد، به توسعه صنعتی پایدار و رقابتی کمک میکند.
مشارکت بینالمللی
نمایشگاه Hamex 2025 میزبان شرکتها و برندهای خارجی از کشورهای مختلف نیز خواهد بود که زمینه تبادل تجربه، معرفی محصولات نوین و ایجاد همکاریهای بینالمللی را فراهم میکند. حضور فعال شرکتهای بینالمللی فرصتی برای ارتقاء استانداردها و توسعه بازارهای صادراتی لوازم خانگی ایران بهشمار میآید.
چشمانداز آینده
نمایشگاه Hamex 2025 به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای صنعتی در حوزه لوازم خانگی، بستری مناسب برای تبادل دانش، معرفی نوآوریها و تقویت ارتباطات تجاری فراهم میآورد. برگزاری این رویداد میتواند به رشد و توسعه صنعت لوازم خانگی کشور و ارتقاء جایگاه برندهای ایرانی در بازارهای داخلی و بینالمللی کمک کند.