اعلام برندگان قرعه‌کشی جشنواره کوله مهر ویژه پذیرندگان کارتخوان های به‌پرداخت ملت

مراسم قرعه کشی طرح تشویقی کوله مهر در تاریخ 14 مهرماه برگزار و برندگان خوش شانس 214 جایزه جمعا به ارزش 12.8 میلیارد ریال مشخص شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با برگزاری مراسم قرعه کشی طرح تشویقی کوله مهر، برندگان جوایز این طرح شامل 14 جایزه 200 میلیون ریالی در مجموع 2.800 میلیون ریال از میان 100 پذیرنده برتر با بیشترین امتیاز و 200 جایزه 50 میلیون ریالی در مجموع 10 میلیارد ریال از بین تمامی پذیرندگانی که حداقل یک امتیاز در طول دوره جشنواره کسب کرده اند، مشخص شد.

جشنواره کوله مهر به مناسبت آغاز سال تحصیلی ویژه پذیرندگان پایانه های فروشگاهی بانک ملت (صنوف منتخب) از روز 22‌ شهریور تا 4 مهرماه به مدت دو هفته برگزار و در این دوره هر 500 میلیون ریال مجموع تراکنش، یک شانس برای شرکت در قرعه کشی محسوب شد.

این گزارش حاکی است، شرکت به‌پرداخت ملت در حال انجام فرآیند واریز جوایز برندگان است و جوایز برندگان به زودی اعطا خواهد شد.

 

