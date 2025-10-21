خبرگزاری کار ایران
گام بزرگ پتروشیمی تبریز در توسعه پروژه پلی‌اتیلن سنگین با انتقال موفق پکیج اکسترودر

گام بزرگ پتروشیمی تبریز در توسعه پروژه پلی‌اتیلن سنگین با انتقال موفق پکیج اکسترودر
پکیج اکسترودر، یکی از سنگین‌ترین و مهم‌ترین تجهیزات پروژه پلی‌اتیلن سنگین پتروشیمی تبریز، با وزنی بیش از ۳۳۰ تن با موفقیت وارد سایت پروژه شد.

به گزارش  ایلنا به نقل از واحد روابط عمومی پتروشیمی تبریز، این تجهیز استراتژیک که از دیرتحویل‌ترین بخش‌های واحد پلی‌اتیلن سنگین محسوب می‌شود، پس از طی مراحل ساخت، حمل و تشریفات لجستیکی، با تلاش و پیگیری مستمر تیم‌های فنی و اجرایی به محل پروژه منتقل شد.

پتروشیمی تبریز به عنوان یکی از شرکت‌های صنعتی توانسته است در شرایط پیچیده، چنین تجهیز عظیمی را سفارش‌گذاری، تولید و با موفقیت به سایت پروژه انتقال دهد. انتقال این پکیج حیاتی، با اتخاذ تمهیدات ویژه مهندسی و لجستیکی، بدون بروز حادثه یا وقفه عملیاتی به پایان رسید.

این دستاورد، گامی مؤثر در پیشرفت پروژه پلی‌اتیلن سنگین و نشانه‌ای از عزم جدی پتروشیمی تبریز برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی و افزایش ظرفیت تولید ملی است.

پتروشیمی تبریز با تکیه بر توان مهندسی و مدیریتی داخلی، مسیر پیشرفت پروژه‌های توسعه‌ای خود را با قدرت ادامه می‌دهد.

با بهره‌برداری از این پروژه، ظرفیت تولید پلی اتیلن سنگین در مجتمع پتروشیمی تبریز به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

حجم ویدیو: 14.56M | مدت زمان ویدیو: 00:02:47

 

انتهای پیام/
