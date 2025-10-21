در مراسمی با حضور وزیر اقتصاد؛
گواهی سپرده کالایی گندله چادرملو رونمایی شد
اهدای لوح افتخار برترینهای بورس کالا به مدیرعامل چادرملو
در سومین همایش «برترینهای بورس کالای ایران» که با حضور سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وجیهالله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت برگزار شد، از گواهی سپرده کالایی گندله چادرملو نیز رونمایی شد و معاملات رسمی آن در بورس کالای ایران آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بهعنوان نخستین شرکت ایرانی موفق به عرضه گواهی سپرده کالایی گندله شد و با عرضه اولیه گواهی سپرده کالایی ۵ هزار تن گندله، گام مهمی در مسیر توسعه ابزارهای مالی کالایی و شفافسازی قیمتها در زنجیره فولاد کشور برداشت.
بر اساس برنامه اعلامشده، این شرکت متعهد است این اوراق را به ارزش معادل ۵۰ هزار تن گندله در قالب گواهی سپرده کالایی منتشر کند. این اوراق میتواند بهعنوان مرجع قیمتی جدید برای معاملات فیزیکی گندله مورد استفاده قرار گیرد و زمینه ورود صندوقهای کالایی و سرمایهگذاریهای تخصصی در حوزه فولاد و مواد معدنی را فراهم سازد.
رونمایی از گواهی سپرده گندله چادرملو، فصل تازهای در تأمین مالی و شفافسازی بازار زنجیره فولاد کشور گشود و گامی مؤثر در توسعه و پویایی بازار سرمایه کالایی ایران به شمار میرود.
در این مراسم همچنین از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بهعنوان یکی از پیشگامان توسعه ابزارهای مالی کالایی کشور قدردانی شد.
همچنین در این مراسم لوح تقدیر ویژه همایش برترینهای بورس کالا بهدلیل مشارکت مؤثر این شرکت در راهاندازی معاملات گواهی سپرده کالایی و نقشآفرینی فعال در توسعه بازارهای مالی کشور به فرید دهقانی، مدیرعامل چادرملو اهدا شد.