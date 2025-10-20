خبرگزاری کار ایران
ارائه خدمت حساب وکالتی در بانک ملت برای ثبت نام دور جدید فروش خودروهای وارداتی
با آغاز مرحله جدید ثبت نام خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه خودرو، متقاضیان می توانند به صورت حضوری و غیرحضوری از طریق خدمت حساب وکالتی بانک ملت، نسبت به وکالتی سازی حساب و انجام فرآیند ثبت نام اقدام کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، ثبت نام متقاضیان برای خرید خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه از روز یکشنبه 27 مهرماه آغاز شده و متقاضیان می توانند تا روز چهارشنبه 30 مهرماه نسبت به فعال سازی"خدمت حساب های وکالتی" و تأمین وجه ودیعه از طریق شعب بانک ملت و سامانه پیشخوان الکترونیک ملت اقدام کنند.

بر این اساس، امکان فعال سازی حضوری از طریق شعب بانک ملت و همچنین فعال سازی غیرحضوری از طریق منوی معرفی حساب وکالتی در سامانه پیشخوان الکترونیک بانک ملت به آدرس pishkhan.bankmellat.ir و انتخاب گزینه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان – خودروهای وارداتی قابل انجام خواهد بود.

بر اساس این گزارش، فعال سازی حساب وکالتی منوط به تامین وجه به میزان 500 میلیون تومان است که همزمان با فعال سازی خدمت، در حساب وکالتی وی مسدود خواهد شد.

