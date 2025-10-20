سفارت فرانسه در تهران؛ آدرس، خدمات و ساعات کاری
سفارت فرانسه در تهران برای بسیاری از افراد، مکانی صرفاً اداری است؛ اما این مجموعه نقشی چیزی بیش از یک مرکز کنسولی دارد.
خیابان نوفل لوشاتو یکی از تاریخیترین و آرامترین خیابانهای دیپلماتیک پایتخت است. در میان دیوارهای قدیمی و درختان بلند این خیابان، ساختمانی قرار دارد که برای دههها نمادی از روابط فرهنگی ایران و فرانسه بوده است. سفارت فرانسه در تهران برای بسیاری از افراد، مکانی صرفاً اداری است؛ اما این مجموعه نقشی چیزی بیش از یک مرکز کنسولی دارد.
اگرچه اغلب افراد، نام این سفارتخانه را تنها با جستجو برای وقت سفارت فرانسه جهت برنامهریزی سفرهای توریستی، کاری یا تحصیلی میشناسند، اما این مجموعه خدمات گسترده و متنوعی به شهروندان هر دو کشور ارائه میدهد. این راهنما به شما کمک میکند تا با مشخصات دقیق، آدرس، ساعات کاری و خدمات این سفارتخانه بیشتر آشنا شوید.
تاریخچه کوتاه سفارت فرانسه در تهران
روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه قدمتی طولانی دارد و ساختمان فعلی سفارت نیز بخشی از این تاریخچه است. این بنا که در مرکز یکی از محلههای قدیمی و دیپلماتیک تهران واقع شده، از نظر معماری نیز اهمیت دارد. ساختمان سفارت با ترکیبی از سبک اروپایی و عناصر معماری ایرانی، فضایی آرام و باشکوه را ایجاد کرده است. حضور این سفارت در خیابان نوفل لوشاتو، که نامش یادآور بخشی از تاریخ معاصر است، به خودی خود بر اهمیت فرهنگی و تاریخی این مکان افزوده و آن را به چیزی فراتر از یک دفتر اداری تبدیل کرده است.
اطلاعات ضروری سفارت فرانسه آدرس و روزهای کاری
پیدا کردن اطلاعات دقیق تماس و آدرس، اولین قدم برای هر مراجعهای است.
|
بخش یا سرویس
|
اطلاعات (آدرس، تماس، ایمیل و توضیحات)
|
آدرس اصلی سفارت
|
تهران، خیابان نوفل لو شاتو، پلاک ۶۶-۶۴
|
بخش سیاسی
|
خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ٦٤
|
بخش کنسولی
|
خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ٦٦
|
بخش فرهنگی
|
خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ٦٥
|
روزهای کاری سفارت
|
یکشنبه تا پنجشنبه
|
ساعات کاری سفارت
|
۷:۳۰ صبح تا ۸:۰۰ شب
|
تلفن بخش کنسولی
|
021 64094000
|
فکس بخش کنسولی
|
021 64094092 / 021 64094093
|
تلفن بخش فرهنگی
|
021 64094000
|
فکس بخش فرهنگی
|
021 64094095
|
ایمیل (وقت تایید مدارک)
|
legalisations.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr
|
ایمیل (نامهنگاری امور ویزا)
|
consulaire.teheran@diplomatie.gouv.fr
|
ایمیل (وقت همسران اتباع فرانسوی)
|
visas.teheran@diplomatie.gouv.fr
|
ایمیل (امور فرهنگی)
|
scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr
|
ایمیل (امور اقتصادی)
|
teheran@dgtresor.gouv.fr
|
کارگزاری سفارت (VFS)
|
وظیفه: ثبت اطلاعات بیومتریک، تحویل مدارک و رزرو وقت آنلاین.
|
کامپوس (امور تحصیلی)
|
وظیفه: مصاحبه و گزینش دانشجویان. ایمیل: campusfranceiran2022@gmail.com
|
مرکز زبان فرانسه (مدرسه)
|
آدرس: خیابان انقلاب، بین چهارراه کالج و میدان فردوسی، کوچهٔ ابیورد، بنبست کیمیا، پلاک ۸ ساعات کاری: یکشنبه تا چهارشنبه (۹ تا ۱۸) و پنجشنبه (۹ تا ۱۷)
آدرس دقیق سفارت فرانسه در تهران کجاست؟
سفارت فرانسه در تهران در خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۶۴-۶۶ قرار دارد. این خیابان از شمال به خیابان جمهوری اسلامی و از جنوب به خیابان پاستور میرسد و از طریق خیابان حافظ بهراحتی قابل دسترسی است. به دلیل قرارگیری در محدوده مرکزی شهر و وجود مراکز دیپلماتیک دیگر در این منطقه، دسترسی به آن از طریق وسایل حملونقل عمومی نیز نسبتاً آسان است.
ساعات و روزهای کاری بخشهای مختلف
سفارت فرانسه به طور کلی در روزهای یکشنبه تا پنجشنبه فعال است. با این حال، باید توجه داشته باشید که بخشهای مختلف سفارت، ساعات کاری متفاوتی دارند.
برای مثال، بخش کنسولی که امور مربوط به شهروندان را انجام میدهد، معمولاً فقط در ساعات صبح، مثلاً از ۸:۳۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر، پذیرای مراجعین حضوری است.
نکته بسیار مهم: این ساعات ممکن است در طول تعطیلات رسمی ایران یا فرانسه (مانند عید نوروز یا روز باستیل) تغییر کند. اکیداً توصیه میشود قبل از هرگونه مراجعه حضوری، حتماً به وبسایت رسمی سفارت فرانسه در تهران مراجعه کنید تا از آخرین تغییرات در ساعات کاری و روزهای تعطیل مطلع شوید.
خدمات ارائه شده در سفارت فرانسه چیست؟
خدمات این سفارتخانه به دو گروه عمده تقسیم میشود: خدماتی برای شهروندان فرانسوی و خدماتی برای شهروندان ایرانی.
خدمات کنسولی برای شهروندان فرانسوی
بخش بزرگی از فعالیتهای کنسولی سفارت به ارائه خدمات به اتباع فرانسوی اختصاص دارد که در ایران اقامت دارند یا به ایران سفر کردهاند. این خدمات شامل مواردی مانند تمدید گذرنامه فرانسوی، امور مربوط به کارت شناسایی ملی، ثبت وقایع مدنی مانند تولد، ازدواج یا فوت، و همچنین ارائه کمکهای اضطراری به شهروندان فرانسوی در صورت بروز مشکل است.
خدمات برای شهروندان ایرانی (امور کنسولی)
سفارت فرانسه برای شهروندان ایرانی نیز خدمات کنسولی مشخصی ارائه میدهد. یکی از پرکاربردترین این خدمات، تایید و تصدیق اسناد رسمی است. افرادی که نیاز دارند مدارک رسمی ایرانی خود (مانند مدارک تحصیلی، اسناد ازدواج یا گواهیهای تولد) را در خاک فرانسه ارائه دهند، باید ابتدا این اسناد را به تایید سفارت برسانند تا اعتبار قانونی پیدا کنند.
بخش فرهنگی و همکاریهای علمی (کامپوس فرانس)
شاید یکی از جذابترین بخشهای سفارت، بخش فرهنگی و همکاریهای آن باشد. سفارت فرانسه از طریق دفتر «کامپوس فرانس» (Campus France) به صورت رسمی فعالیت میکند. این دفتر، مرجع رسمی برای راهنمایی دانشجویان و علاقهمندانی است که قصد ادامه تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی فرانسه را دارند. کارشناسان این بخش به متقاضیان در مورد سیستم آموزشی فرانسه، انتخاب رشته، فرآیند اپلای برای دانشگاهها و آمادگیهای لازم برای عزیمت تحصیلی مشاوره میدهند.
فرآیند وقت سفارت فرانسه و تفاوت آن با مرکز ویزا
اینجا نقطهای است که بسیاری از مراجعین دچار سردرگمی میشوند. باید بدانید که سفارت فرانسه در تهران مسئول نهایی تصمیمگیری در مورد پروندههای ویزا است.
اما فرآیند اداری، یعنی تحویل مدارک، انگشتنگاری و جمعآوری اطلاعات بیومتریک، معمولاً از طریق یک مرکز کارگزاری رسمی و همکار سفارت (مانند VFS Global یا TLScontact) انجام میشود.
بنابراین، برای دریافت وقت سفارت فرانسه جهت اموری مانند درخواست ویزای توریستی یا کاری، شما نباید مستقیماً به ساختمان سفارت در خیابان نوفل لوشاتو مراجعه کنید. بلکه باید ابتدا به وبسایت رسمی «France-Visas» (سامانه رسمی ویزای فرانسه) مراجعه کرده و پس از تکمیل فرمهای اولیه، از طریق پورتال آن مرکز کارگزاری، نوبت خود را ثبت کنید.
جمعبندی
سفارت فرانسه در تهران هم یک بنای تاریخی و نماد روابط فرهنگی دو کشور و هم یک مرکز اداری با خدمات مشخص است. چه به دنبال خدمات کنسولی مانند تایید اسناد باشید و چه به دنبال راهنمایی برای تحصیل در فرانسه، آگاهی از فرآیندهای صحیح بسیار اهمیت دارد. همیشه به یاد داشته باشید که وبسایت رسمی سفارت، معتبرترین منبع برای اطلاع از آخرین تغییرات در ساعات کاری و رویههای خدماتی است.