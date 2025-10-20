فولاد سنگان، محور تشکیل کنسرسیوم معدنی در استان خراسان رضوی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، علی رسولیان، مدیرعامل فولاد سنگان ضمن خوش آمدگویی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حوزه هسته ای گفت: فولاد سنگان دارای کارخانه های تولید گندله و کنسانتره هر یک به ظرفیت تولید پنج میلیون تن در سال است و به واسطه حضور شرکت فولاد مبارکه و تلاش همکاران ساعی ما در این مجموعه، بزرگترین واحد صنعتی منطقه معدنی در سنگان خراسان رضوی است.

رسولیان گفت: فولاد سنگان بر روی ریل توسعه است و ما برآنیم تا در تمامی بخش ها، اعم از استخراج، معدن و انتقال، فرآوری و … حضور موثر پیدا کنیم و بخش بسیار مهم ظرفیت و زنجیره ارزش فولاد را تکمیل تر نماییم. مدیرعامل فولاد سنگان افزود: معادن سنگ آهن سنگان با ذخیره بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تن سنگ آهن بزرگترین معدن سنگ آهن در شرق ایران است و با اکتشافات دقیق تر، گمانه زنی ها به حدود دو میلیارد تن نیز نزدیک است.

رسولیان ادامه داد: با توجه به محدوده های کاری که توسط بخش خصوصی،ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی در حال انجام است، تحلیل و پیش بینی ها حکایت از نتایج بسیار خوب و آینده ای متفاوت این منطقه از کشور دارند. وی با اشاره به مشکلات موجود در منطقه عنوان داشت : ما در حوزه زیرساخت ها، حمل ونقل ریلی و جاده ای، تامین آب ، برق و … دچار مشکل هستیم و البته اقدامات موثری در خصوص تامین برق در حال انجام است و پروژه انتقال آب از تایباد را در دست اقدام داریم که امیدواریم بخشی از آب تامین شده از پساب شهری تا بهمن ماه وارد فولاد سنگان شود.

رسولیان گفت: در حوزه حمل و نقل جاده ای حدود دویست و پنجاه کامیون از پانصد دستگاه خریداری شده، در حال فعالیت است و انشالله در قالب شرکتی توانمند درخدمت ناوگان ترابری و حمل محصول قرار گیرد. وی افزود: در حوزه استخراج، با کسری و عدم توازن مواجهیم و با توجه به این مسئله، اقدام به خرید ماشین آلات حفاری با هدف مشارکت در استخراج نموده ایم، تا ضمن تامین نیاز خود، نیاز واحدهای فولادی منطقه نیز تامین شود. رسولیان عنوان کرد: از اقدامات ارزشمند و قابل توجه، ساخت کارخانه ۲.۵ میلیون تنی کنسانتره هماتیتی است که ظرفیت استفاده از مواد معدنی منطقه را میسر خواهد نمود و به لحاظ اهمیت آن با جدیت کار ساخت و اتمام آن پیگیری می شود.

مدیرعامل فولاد سنگان در پایان با اشاره به اجرای طرح منحصر به فرد فولاد سنگان در منطقه گفت:طرح انباشت مکانیزه باطله در منطقه متمایز و خاص بوده و با ارزش و سرمایه گزاری بیش از 20 میلیون یورویی هیچ شرکتی تابحال اقدام به اجرای چنین طرحی ننموده و امیدواریم با اجرای حدود بیست و چهار طرح توسط فولاد سنگان با ارزش سرمایه ای بیش از بیست همت، شاهد توسعه همه جانبه در این منطقه از کشور باشیم.

در ادامه سید جواد احمدی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور در این مجموعه عظیم صنعتی و قدردانی از تلاشگران شرکت فولاد سنگان گفت: پتانسیل های بسیار بالایی در منطقه سنگان وجود داره که می تواند به توسعه صنعت در کشور و خراسان رضوی کمک شایانی نماید و این استان با توجه به شرایط معدنی و ظرفیت های بالقوه اش توانایی توسعه بیش از پیش را دارد.

احمدی در این جلسه گفت: ما سابقه همکاری با شرکت فولاد مبارکه را داشتیم و این آمادگی را داریم تا با هدایت و محوریت شرکت فولاد سنگان در تشکیل کنسرسیوم معدنی در این استان، مشارکت معدنی فعالی را با این شرکت ایجاد نماییم.

معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفت: مدل مشارکتی که این سازمان با توجه به رسالتش تعریف نموده است، تولید بیست هزار مگاوات برق هسته ای است که با توجه به سند جامع سازمان انرژی اتمی کشور، در بازه زمانی خاص می باشد. وی افزود؛ بعضی از این پروژه ها در اقصی نقاط کشور در حال انجام و یا راه اندازی می باشد و علاوه بر این موضوع، مکان یابی حدود هفده هزار مگاوات دیگر نیز انجام شده است.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت سازی های صورت گرفته در کشور اذعان کرد: ما با ایجاد این مدل مشارکتی و استفاده از پتانسیل شرکت های بااصالت در حوزه معدن و با سرعت دادن به این مهم، عرصه های جدیدی را اکتشاف و خوشبختانه در چندین سال اخیر و با اجرای این طرح مشارکتی و استفاده از ظرفیت های شرکت های معدنی در کشور تعداد تفاهم نامه و مجموعه های فعال از 4 مورد به بیش از 180 مورد رسیده است و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا بحال روند افزایش داشته ایم.