استقبال بی نظیر مشتریان از خدمت نو بانک تجارت:
۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار خرید در"کالانو"
رکورد فروش محصول اعتباری "کالانو" بانک تجارت از مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد که این دستاورد در حوزه بانکداری دیجیتال، نشاندهنده استقبال گسترده مشتریان و توانمندی این بانک در ارائه راهکارهای نوین اعتباری است.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، از زمان معرفی کالانو تاکنون، اعتباری بالغ بر ۳۰ همت به بیش از 215 هزار متقاضی تخصیص داده شده است.
بانک تجارت در سال های اخیر با تمرکز به نیاز مشتریان و توسعه زیر ساخت های نوین فناوری، اکوسیستم محصولات "نو" خود را با هدف رفع نیاز مشتریان شرکتی و حقیقی خود توسعه داده است.
این موفقیت در فروش محصولات نو از جمله کالانو، با توجه به ماهیت خود که ترکیبی از تسهیلات و تعهدات است تقش بسزایی در افزایش شمول مالی و تامین مالی با کمترین تاثیر بر افزایش نقدینگی داشته است.
با استقبال چشمگیر مشتریان بانک تجارت از کانالهای دیجیتال در توزیع این حجم از اعتبار، هر دو بخش شبکه شعب و پلتفرمهای دیجیتال بانک نقشآفرینی کردهاند که شبکه شعب بانک تجارت با تخصیص بیش از 58 هزار فقره اعتبار، سهمی کلیدی در این موفقیت را رقم زدند.
اما بخش قابل توجهی از متقاضیان که بیش از 155 هزار نفر هستند، اپلیکیشن باجت را بهعنوان کانال دریافت اعتبار کالانو انتخاب کردهاند که نشاندهنده حرکت سریع مشتریان بهسمت استفاده از خدمات بانکداری دیجیتال این بانک است. پلتفرم باجت این امکان را فراهم کرده است تا مشتریان 7*24 به تامین مالی سریع و در موقع نیاز دسترسی داشته باشند و تامین کنندگان با تقاضای مستمر در بازار مواجه گردند.
کالانو که یک پلتفرم خرید اعتباری برای انواع کالاها شامل لوازم خانگی، موتور سیکلت، خودرو و تجهیزات پزشکی است، اکنون با همکاری بیش از ۴۸ تولیدکننده برتر در حال فعالیت بوده و این تعداد بهزودی به بیش از ۵۵ شرکت افزایش خواهد یافت. انتظار میرود با توجه به افزایش تقاضای فصلی در نیمه دوم سال، روند رشد و دسترسی مشتریان بانک تجارت به خریدهای اعتباری همچنان با شتاب ادامه یابد.