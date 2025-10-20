همکاری بانک تجارت و کمیته امداد برای احداث 1000مگاوات نیروگاه خورشیدی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، این تفاهمنامه همکاری که به امضای دکتر هادی اخلاقی فیض‌آثار مدیرعامل این بانک و سید مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد امام‌خمینی (ره) رسید، احداث نیروگاه‌ 1000 مگاواتی خورشیدی به‌منظور تولید برق تجدیدپذیر و کمک به رفع ناترازی برق در کشور را تسهیل می‌کند.

مدیرعامل بانک تجارت در این مراسم به ارتباط دیرینه و قوی این بانک و کمیته امداد امام‌خمینی (ره) طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه در واقع ظرفیت دادن به امکانی است که در بودجه پیش‌بینی شده و طی آن در قالب یک مدل تلفیقی امکان سرمایه‌گذاری همراه با بازدهی منطقی و معقول برای حمایت پایدار از جامعه هدف کمیته امداد فراهم شد.

اخلاقی افزود: با ظرفیتی که امروز از این تعامل شکل می‌گیرد شاهد یک سرمایه‌گذاری مناسب خواهیم بود که بازدهی ارزشمندی دارد و از طرف دیگر این سرمایه‌گذاری در مسیری صورت می‌گیرد که رفع ناترازی انرژی را به دنبال خواهد داشت که از جمله امور اولویت‌‌دار کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خودیادآور شد: عایدی مترتب بر احداث 1000 مگاوات نیروگاه خورشیدی به خودکفایی بخش قابل توجهی از مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی منجر خواهد شد و بانک تجارت در این پروژه وظیفه خود می‌دانست تا در کنار کمیته امداد باشد و اطمینان داریم خیرات و برکات این اقدام ارزشمند به بانک تجارت باز خواهد گشت.

مدیرعامل بانک تجارت همچنین تاکید کرد: باید اقدامات لازم برای بهره‌برداری سریع از فازهای نخست این پروژه مد نظر قرار گیرد و اطلاع‌رسانی آن نیز انجام شود تا همگان بدانند علیرغم همه محدودیت‌ها می‌توان مسیرهای جدیدی طراحی کرد که نه تنها به توسعه اقتصادی کشور و رفع کاستی‌های موجود منجر شود بلکه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر را هم به دنبال داشته باشد.

اخلاقی اظهار داشت: از الگوی مشترک طراحی شده برای کمیته امداد در حال بهره‌برداری برای سازمان بهزیستی کشور و سازمان اوقاف هستیم و امیدواریم که از این ظرفیت‌ها که ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند به درستی استفاده کنیم.

تحقق حمایت عزت‌مندانه از مددجویان کمیته امداد

رئیس کمیته امداد امام‌خمینی(ره) نیز در این مراسم از بانک تجارت برای آماده‌سازی مقدمات امضای این تفاهمنامه قدردانی کرد و گفت: احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در قالب این تفاهمنامه به جبران ناترازی انرژی در کشور کمک می‌کند و در این کار ارزشمند و بزرگ تعداد قابل توجهی از مددجویان کمیته امداد که به تعبیر امامین انقلاب ولی‌نعمتان ما هستند نیز سهامدار خواهند شد.

مرتضی بختیاری ادامه داد: بانک تجارت در این اقدام مبارک سهم بسیار زیادی دارد. خروجی این پروژه مستقیماً به جامعه هدف کمیته امداد امام‌خمینی که در واقع مددجویان این نهاد هستند برمی‌گردد.

وی با اشاره به اقدامات مقدماتی و کارشناسی انجام شده برای انعقاد این تفاهمنامه گفت: این پروژه می‌تواند الگویی برای انجام پروژه‌های بزرگتر در مسیر رضایت مددجویان کمیته امداد باشد. به‌واقع مددجویانی که در این پروژه به‌عنوان سهامدار خواهند بود احساس عزتمندی خواهند کرد و عزتمندانه به آنها کمک خواهد شد و این واژه از جمله تاکیداتی است که در لسان حضرت امام و رهبر انقلاب بوده و و لذا مددجویان عزیز تکریم و حرمت‌گذاری را به معنای واقعی کلمه احساس خواهند کرد.