تقدیر از شرکت فولاد هرمزگان به عنوان واحد صنعتی نمونه استانی

در این همایش از شرکت فولاد هرمزگان به دلیل افزایش درآمد، فروش، رشد تولید و تامین محصولات مورد نیاز بازار داخلی و نقش موثر در ایجاد اشتغال پایدار در استان تقدیر شد و علیرضا رحیم، مدیرعامل این شرکت تندیس و لوح تقدیر بنگاه نمونه صنعتی را دریافت کرد.

در این مراسم پروژه‌های پیشران ملی در استان هرمزگان معرفی شدند که پروژه‌های شرکت فولاد هرمزگان ازجمله طرح احیا مستقیم ۱.۷۲ میلیون تنی در میان آن‌ها قرار داشت.

سخنرانی تنی چند از مسئولین همچون نمایندگان صنعتگران، نمایندگان مجلس، استاندار هرمزگان و معاون رئیس جمهور از دیگر بخش‌های این همایش بود.