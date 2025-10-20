در همایش تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان هرمزگان اتفاق افتاد؛
تقدیر از شرکت فولاد هرمزگان به عنوان واحد صنعتی نمونه استانی
شرکت فولاد هرمزگان در همایش تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان هرمزگان به عنوان واحد صنعتی نمونه مورد تقدیر قرار گرفت و علیرضا رحیم تندیس و لوح تقدیر بنگاه صنعتی برتر را دریافت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، همایش تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان هرمزگان در محل اتاق بازرگانی و با حضور حسینزاده معاون توسعه روستایی رئیس جمهور، محمد آشوری استاندار هرمزگان، احمد مرادی و فاطمه جراره نمایندگان مردم بندرعباس در مجلس، خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان، تهمتن رئیس خانه صنعت و معدن استان هرمزگان، روسای اتاق بازرگانی استان هرمزگان و جمعی از مدیران عامل شرکتهای صنعتی و معدنی، بندرعباس برگزار شد.
در این همایش از شرکت فولاد هرمزگان به دلیل افزایش درآمد، فروش، رشد تولید و تامین محصولات مورد نیاز بازار داخلی و نقش موثر در ایجاد اشتغال پایدار در استان تقدیر شد و علیرضا رحیم، مدیرعامل این شرکت تندیس و لوح تقدیر بنگاه نمونه صنعتی را دریافت کرد.
در این مراسم پروژههای پیشران ملی در استان هرمزگان معرفی شدند که پروژههای شرکت فولاد هرمزگان ازجمله طرح احیا مستقیم ۱.۷۲ میلیون تنی در میان آنها قرار داشت.
سخنرانی تنی چند از مسئولین همچون نمایندگان صنعتگران، نمایندگان مجلس، استاندار هرمزگان و معاون رئیس جمهور از دیگر بخشهای این همایش بود.