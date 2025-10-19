خبرگزاری کار ایران
رشد قابل توجه صدور حواله و تراکنش‌های بانکی در بانک ملی ایران/ صدور بیش از 55 میلیون حواله پایا و پل در شش ماه

تعداد صدور حواله ها و تراکنش‌های سامانه های تحت نظارت حوزه نظام های پرداخت بانک ملی ایران طی شش ماه نخست سال از جمله شتاب، پایا و پل، شتاب گرفت که براین اساس حواله های صادره پایا و پل به ترتیب 36 و 81 درصد رشد کرده اند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،مجموع تعداد حواله های صادره تحت نظارت حوزه نظام های پرداخت بانک ملی ایران نظیر پایا و پل از ابتدای فروردین ماه تا پایان شهریور به رکورد بیش از 55 میلیون و 903هزار تراکنش رسید که در مقایسه با سال گذشته سیر صعودی را نشان می‌دهد .

بانک ملی ایران طی این مدت تعداد 47 میلیون و 714 هزار و 58 حواله صادره پایا و همچنین تعداد 8 میلیون و 189 هزار و 929 حواله صادره پل به درخواست مشتریان برای انتقال وجه به مقصد بانک های دیگر صادر کرده است.

همچنین طی این مدت، حدود 10 میلیارد تراکنش شتاب و بیش از 15 میلیون چک عادی و رمزدار (واگذاری و عهده) تحت سامانه چکاوک در بانک ملی ایران ثبت شده است.

خدمات انتقال وجه بین ‌بانکی در بانک ملی ایران تحت سامانه های پایا و پُل با مبالغ خُرد و کلان برای مشتریان امکان‌پذیر است.

لازم به ذکر است، متقاضیان این خدمات می توانند با افتتاح یکی از انواع حساب های جاری، پس‌انداز و مدت‌دار بانک ملی ایران نسبت به انتقال وجه به حساب خود یا سایر افراد در بانک‌های دیگر در همان روز از طریق درگاه های حضوری و غیر حضوری بانکی اقدام کنند.

