بانک ملی ایران طی این مدت تعداد 47 میلیون و 714 هزار و 58 حواله صادره پایا و همچنین تعداد 8 میلیون و 189 هزار و 929 حواله صادره پل به درخواست مشتریان برای انتقال وجه به مقصد بانک های دیگر صادر کرده است.

همچنین طی این مدت، حدود 10 میلیارد تراکنش شتاب و بیش از 15 میلیون چک عادی و رمزدار (واگذاری و عهده) تحت سامانه چکاوک در بانک ملی ایران ثبت شده است.

خدمات انتقال وجه بین ‌بانکی در بانک ملی ایران تحت سامانه های پایا و پُل با مبالغ خُرد و کلان برای مشتریان امکان‌پذیر است.

لازم به ذکر است، متقاضیان این خدمات می توانند با افتتاح یکی از انواع حساب های جاری، پس‌انداز و مدت‌دار بانک ملی ایران نسبت به انتقال وجه به حساب خود یا سایر افراد در بانک‌های دیگر در همان روز از طریق درگاه های حضوری و غیر حضوری بانکی اقدام کنند.