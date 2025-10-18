رسول عبدی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان ماشین‌سازی "اسوه نام ور پویا"، با اشاره به آغاز فعالیت حرفه‌ای این مجموعه از سال ۱۳۹۶ گفت: این شرکت توانسته است با طراحی و ساخت ماشین‌آلات تخصصی فرآوری خرما، زنجیره خام‌فروشی را در چند استان جنوبی کشور متحول کرده و زمینه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را به کشورهایی چون کانادا، لبنان، پاکستان و حوزه خلیج فارس فراهم کند.

عبدی که پیش از آن بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در شرکت‌های صنعتی کشور از جمله «تهران مبدل» را در کارنامه دارد، از سال ۱۳۹۹ به‌عنوان مدیرعامل این مجموعه انتخاب شد.

به گفته وی، در سال ۱۴۰۱ شرکت "اسوه نام ور پویا" موفق شد از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان شرکت دانش‌بنیان را دریافت کند.

جهش در فرآوری خرما و ارزش‌افزوده صادراتی

مدیرعامل شرکت "اسوه نام ور پویا" با اشاره به پتانسیل بالای کشور در تولید خرما گفت: بیش از پنج استان کشور، بخش عمده‌ای از محصول خرما را تولید می‌کنند، اما تا سال‌های اخیر فرآوری این محصول در حد بسته‌بندی ساده بود و اغلب خرماها به‌صورت خام صادر می‌شد.

عبدی افزود: ما با طراحی ماشین‌آلات بومی موفق شدیم فرآیند فرآوری خرما را به سطح صنعتی برسانیم؛ از جمله دستگاه‌های جداکننده هسته، تولید خمیر خرمای پاستوریزه، خط کامل تولید خرما شکلاتی و کنسانتره خرما. به این ترتیب خرما از یک محصول خام به کالایی با ارزش افزوده بالا تبدیل شده است.

به گفته وی، هم‌اکنون حدود ۸۰ درصد محصولات خرما شکلاتی تولیدی کشور توسط شرکت‌هایی صادر می‌شود که از ماشین‌آلات طراحی‌شده توسط "اسوه نام ورپویا" استفاده می‌کنند.

عبدی با اشاره به اهمیت کیفیت در صنایع غذایی تصریح کرد: شرکت ما نخستین مجموعه‌ای است که توانست دستگاه تولید خمیر خرمای پاستوریزه را طراحی کند. این دستگاه با استفاده از بخار خشک و آب مقطر، دمای خمیر را تا ۷۰ درجه افزایش داده است و پس از آن در دمای صفر درجه تثبیت می‌کند که این بالانس دمایی باعث از بین رفتن بار میکروبی و افزایش ماندگاری محصول می‌شود.

وی افزود: در بخش شست‌وشو و ضدعفونی نیز دستگاه‌های ما چندمرحله‌ای طراحی شده‌اند تا ایمنی غذایی محصول در بالاترین سطح قرار گیرد.

چالش‌های تولید در کشور؛ از استیل تا بروکراسی

مدیرعامل "اسوه نام ور پویا" به موانع تولید اشاره کرد و گفت: متأسفانه کشور در حوزه تولید ورق و میلگرد استیل برنامه‌ریزی نکرده است. اکنون هیچ کارخانه‌ای مشابه فولاد مبارکه وجود ندارد که ورق شیت یا میلگرد استیل داخلی تولید کند و این باعث وابستگی صنایع غذایی به واردات شده است.

وی با انتقاد از رویه بروکراسی‌ها در کشور افزود: برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ حدود ۹ ماه زمان صرف کردیم. همچنین در روند دریافت پروانه بهره‌برداری یا کارت بازرگانی نیز با بروکراسی سنگین مواجه‌ایم. به عنوان نمونه، درخواست کارت بازرگانی ما به دلیل تأخیر چندروزه در بررسی کارشناسی رد شد.

عبدی با بیان اینکه افزایش ناگهانی نرخ ارز و مواد اولیه، قراردادهای تولیدی را با چالش مواجه می‌کند، گفت: برای مثال قراردادی به ارزش ۴ میلیارد تومان با یک شرکت داخلی در آستانه امضاء داشتیم، اما تنها در یک هفته قیمت استیل از ۲۴۰ به ۲۹۰ هزار تومان رسید و عملاً اجرای قرارداد را غیرممکن کرد.

وی افزود: این نوسانات باعث شد تا بسیاری از مشتریان ما در مرحله پیش‌پرداخت متوقف شوند. حتی جنگ اخیر منطقه باعث لغو سه قرارداد صادراتی به ارزش ۱۵ میلیارد تومان شد.

مشکل نیروی کار و بی‌توجهی به آموزش فنی

مدیرعامل شرکت "اسوه نام ور پویا"، به بحران نیروی انسانی ماهر اشاره کرد و گفت: در گذشته دانشکده‌های فنی پر از دانشجو بود، اما امروز سالن‌ها خالی‌اند. دولت در پرورش نیروی فنی و حرفه‌ای کوتاهی کرده است. ما ناچار به استفاده از نیروی اتباع شده‌ایم، در حالی که خودمان هم از این وضعیت راضی نیستیم.

عبدی عنوان کرد: اکنون، در حال طراحی و تکمیل دستگاهی هستیم که بسته‌بندی خرما را بدون دخالت دست انجام می‌دهد. به دلیل خاصیت چسبندگی شیره خرما، بسته‌بندی‌ها تاکنون به‌صورت دستی انجام می‌شد، اما نمونه جدید برای نخستین بار در کشور این فرایند را کاملاً مکانیزه خواهد کرد.

به گفته وی، قرار است نمونه اولیه این دستگاه در نمایشگاه بوشهر در تاریخ ۲۰ آبان رونمایی شود.

صادرات و چشم‌انداز آینده

مدیرعامل ماشین‌سازی "اسوه نام ور پویا" با اشاره به رشد صادرات خرما گفت: در سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد تومان ماشین‌آلات فرآوری خرما صادر کردیم و محصولات این شرکت در بازارهای کانادا، لبنان، کشورهای حوزه خلیج فارس و پاکستان مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

عبدی در پایان تأکید کرد: ما به دنبال ساخت صنعتی هستیم که بتواند جایگزین واردات شود. اگر دولت در بخش انرژی، مجوزها و تأمین مواد اولیه از تولیدکننده داخلی حمایت کند، می‌توانیم در آینده نزدیک صادرکننده بزرگ ماشین‌آلات صنایع غذایی در منطقه باشیم.

حجم ویدیو: 204.64M | مدت زمان ویدیو: 00:02:02 دانلود ویدیو

انتهای پیام/