جلسه کارگروه تخصصی بازنگری استاندارد انرژی به میزبانی فولاد خوزستان

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار روابط عمومی فولاد خوزستان، در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع ناترازی انرژی در کشور، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن همکاری با سازمان ملی استاندارد، اقدام به بررسی فنی مصارف انرژی در فرآیندهای تولید و انطباق آن با استاندارد معیار مصرف انرژی در صنایع تولید آهن و فولاد نمود و با همکاری سازمان ملی استاندارد، کارگروه تخصصی بازنگری استاندارد انرژی از سوی انجمن با مشارکت چهار شرکت‌: فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، جهان فولاد سیرجان و فولاد سیرجان ایرانیان به دبیری شرکت فولاد خوزستان به عنوان نمایندگان صنایع فولادی کشور آغاز به کار نموده و در اولین مرحله جلسات مربوطه، طی ۳ روز از تاریخ ۱۴ الی ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور متخصصان مربوطه به میزبانی شرکت فولاد خوزستان در تهران برگزار گردید.

گفتنی است‌، این موضوع با محوریت واحد‌های بهینه سازی و کنترل مصرف انرژی و استراتژی و تضمین کیفیت فولاد خوزستان و با همکاری سایر واحد‌های مجموعه در حال پیگیری است. همچنین مقرر گردید طی سلسله جلسات تکمیلی، ملاحظات تولیدکنندگان زنجیره آهن و فولاد در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

