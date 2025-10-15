در راستای حرکت به سمت انطباق صنعت فولاد کشور با استانداردهای ملی انرژی برگزار شد؛
جلسه کارگروه تخصصی بازنگری استاندارد انرژی به میزبانی فولاد خوزستان
موضوع بهره وری انرژی در مصرف کنندگان نهایی از الزامات اثبات شده پایداری تولید در جهان به شمار می آید، از این رو توجه صنایع فولادی بر تولید انرژی بهره ور نظیر: ساخت نیروگاه های خورشیدی و سیکل ترکیبی، معطوف شده است؛ زیرا این امر علاوه بر محاسن فوق الذکر، منتج به کاهش انتشار کربن و اثرات مثبت زیست محیطی نیز می گردد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار روابط عمومی فولاد خوزستان، در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع ناترازی انرژی در کشور، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن همکاری با سازمان ملی استاندارد، اقدام به بررسی فنی مصارف انرژی در فرآیندهای تولید و انطباق آن با استاندارد معیار مصرف انرژی در صنایع تولید آهن و فولاد نمود و با همکاری سازمان ملی استاندارد، کارگروه تخصصی بازنگری استاندارد انرژی از سوی انجمن با مشارکت چهار شرکت: فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، جهان فولاد سیرجان و فولاد سیرجان ایرانیان به دبیری شرکت فولاد خوزستان به عنوان نمایندگان صنایع فولادی کشور آغاز به کار نموده و در اولین مرحله جلسات مربوطه، طی ۳ روز از تاریخ ۱۴ الی ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور متخصصان مربوطه به میزبانی شرکت فولاد خوزستان در تهران برگزار گردید.
گفتنی است، این موضوع با محوریت واحدهای بهینه سازی و کنترل مصرف انرژی و استراتژی و تضمین کیفیت فولاد خوزستان و با همکاری سایر واحدهای مجموعه در حال پیگیری است. همچنین مقرر گردید طی سلسله جلسات تکمیلی، ملاحظات تولیدکنندگان زنجیره آهن و فولاد در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گیرد.