خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایشگاه و‌ اجلاس بین المللی شهر پایدار در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش افتتاح شد.

نمایشگاه و‌ اجلاس بین المللی شهر پایدار در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش افتتاح شد.
کد خبر : 1699997
لینک کوتاه کپی شد.

سومین نمایشگاه و اجلاس بین المللی شهر پایدار با حضور بیک زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران و محمد جعفر کبیری مدیرعامل سازمان مناطق آزاد کیش و جمعی از مهمانان خارجی و مسئولان و مدیران مناطق آزاد عصر روز دوشنبه ۲۱ مهرماه در مرکز همایشها و نمایشگاه های بین المللی کیش افتتاح شد .

صدیف بیک‌زاده در سومین همایش بین المللی شهر پایدار، گفت:نمایشگاهها نه تنها مراکز عرضه محصولات و فناوری‌ها هستند بلکه به کانون تبادل دانش، سرمایه، فناوری و نوآوری تبدیل شده‌اند و می‌توانند نیاز‌های پیچیده توسعه شهری را پاسخ دهند.

او افزود: شهر پایدار باید بتواند بین رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست توازن برقرار کند و نمایشگاه‌ها به عنوان زیرساخت‌های توسعه‌ای فرصتی برای تحقق توازن، فراهم شده اند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران همچنین افزود: نمایشگاه ها امکان شکل‌گیری ارتباط مستقیم بین کارآفرینان، نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیران شهری را فراهم و ظرفیت اقتصادی شهر‌ها را شکوفا می‌کنند.

صدیف بیک‌زاده، از تمامی نهاد‌های علمی، مدیریتی و شهری دعوت کرد تا با همکاری و هم‌افزایی، نمایشگاه‌ها را به مراکز اندیشه‌ورزی، تبادل تجربه و تسهیلگر توسعه پایدار شهری تبدیل کنند و آینده‌ای روشن و پایدار برای شهر‌های کشور رقم بزنند.

این رویداد تخصصی با شعار «شهر پایدار ، نسل ماندگار» با تمرکز بر مسائل شهری فرصتی برای تبادل دانش ،معرفی دستاوردها ،سرمایه گذاری پایدار  و هم افزایی میان مدیران شهری، فعالان اقتصادی و تصمیم گیران ملی و بین المللی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار جهانی محسوب میگردد

 سومین نمایشگاه و همایش بین المللی شهر پایدار از ۲۱ لغایت۲۴ مهرماه از ساعت ۱۷ لغایت ۲۲ در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش دائر می باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ