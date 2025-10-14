نمایشگاه و اجلاس بین المللی شهر پایدار در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش افتتاح شد.
سومین نمایشگاه و اجلاس بین المللی شهر پایدار با حضور بیک زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران و محمد جعفر کبیری مدیرعامل سازمان مناطق آزاد کیش و جمعی از مهمانان خارجی و مسئولان و مدیران مناطق آزاد عصر روز دوشنبه ۲۱ مهرماه در مرکز همایشها و نمایشگاه های بین المللی کیش افتتاح شد .
صدیف بیکزاده در سومین همایش بین المللی شهر پایدار، گفت:نمایشگاهها نه تنها مراکز عرضه محصولات و فناوریها هستند بلکه به کانون تبادل دانش، سرمایه، فناوری و نوآوری تبدیل شدهاند و میتوانند نیازهای پیچیده توسعه شهری را پاسخ دهند.
او افزود: شهر پایدار باید بتواند بین رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست توازن برقرار کند و نمایشگاهها به عنوان زیرساختهای توسعهای فرصتی برای تحقق توازن، فراهم شده اند.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران همچنین افزود: نمایشگاه ها امکان شکلگیری ارتباط مستقیم بین کارآفرینان، نخبگان، شرکتهای دانشبنیان و مدیران شهری را فراهم و ظرفیت اقتصادی شهرها را شکوفا میکنند.
صدیف بیکزاده، از تمامی نهادهای علمی، مدیریتی و شهری دعوت کرد تا با همکاری و همافزایی، نمایشگاهها را به مراکز اندیشهورزی، تبادل تجربه و تسهیلگر توسعه پایدار شهری تبدیل کنند و آیندهای روشن و پایدار برای شهرهای کشور رقم بزنند.
این رویداد تخصصی با شعار «شهر پایدار ، نسل ماندگار» با تمرکز بر مسائل شهری فرصتی برای تبادل دانش ،معرفی دستاوردها ،سرمایه گذاری پایدار و هم افزایی میان مدیران شهری، فعالان اقتصادی و تصمیم گیران ملی و بین المللی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار جهانی محسوب میگردد
سومین نمایشگاه و همایش بین المللی شهر پایدار از ۲۱ لغایت۲۴ مهرماه از ساعت ۱۷ لغایت ۲۲ در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش دائر می باشد.