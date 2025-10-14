عبور منابع بانک ملی ایران از مرز ۲ هزار همت
بانک ملی ایران با عبور از مرز دو هزار همت منابع، به یکی از بزرگترین دستاوردهای خود در حوزه مدیریت منابع دست یافت و جایگاه خود را به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام بانکی کشور بیش از پیش تثبیت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، تحقق این موفقیت حاصل اعتماد مستمر مشتریان و برنامهریزی دقیق در مدیریت منابع است.
بر اساس این گزارش، افزایش حجم منابع بانک ملی ایران، زمینهساز تقویت توان تسهیلاتدهی و مشارکت مؤثرتر در طرحهای کلان اقتصادی و توسعهای کشور خواهد بود.
بانک ملی ایران با تکیه بر این ظرفیت مالی، آمادگی دارد نقش فعالتری در پشتیبانی از تولید، حمایت از کسبوکارها و تامین مالی پروژههای زیربنایی ایفا کند.
این موفقیت بازتاب اعتماد عمومی و تعامل سازنده با مشتریان حقیقی و حقوقی است؛ اعتمادی که طی سالها فعالیت مستمر و متعهدانه شکل گرفته و امروز به پشتوانهای برای تداوم مسیر رشد و توسعه بانک تبدیل شده است.