عبور منابع بانک ملی ایران از مرز ۲ هزار همت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، تحقق این موفقیت حاصل اعتماد مستمر مشتریان و برنامه‌ریزی دقیق در مدیریت منابع است.

بر اساس این گزارش، افزایش حجم منابع بانک ملی ایران، زمینه‌ساز تقویت توان تسهیلات‌دهی و مشارکت مؤثرتر در طرح‌های کلان اقتصادی و توسعه‌ای کشور خواهد بود.

بانک ملی ایران با تکیه بر این ظرفیت مالی، آمادگی دارد نقش فعال‌تری در پشتیبانی از تولید، حمایت از کسب‌وکارها و تامین مالی پروژه‌های زیربنایی ایفا کند.

این موفقیت بازتاب اعتماد عمومی و تعامل سازنده با مشتریان حقیقی و حقوقی است؛ اعتمادی که طی سال‌ها فعالیت مستمر و متعهدانه شکل گرفته و امروز به پشتوانه‌ای برای تداوم مسیر رشد و توسعه بانک تبدیل شده است.