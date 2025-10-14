خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عبور منابع بانک ملی ایران از مرز ۲ هزار همت

عبور منابع بانک ملی ایران از مرز ۲ هزار همت
کد خبر : 1699882
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ملی ایران با عبور از مرز دو هزار همت منابع، به یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای خود در حوزه مدیریت منابع دست یافت و جایگاه خود را به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام بانکی کشور بیش از پیش تثبیت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، تحقق این موفقیت حاصل اعتماد مستمر مشتریان و برنامه‌ریزی دقیق در مدیریت منابع  است.

بر اساس این گزارش، افزایش حجم منابع بانک ملی ایران، زمینه‌ساز تقویت توان تسهیلات‌دهی و مشارکت مؤثرتر در طرح‌های کلان اقتصادی و توسعه‌ای کشور خواهد بود.

بانک ملی ایران با تکیه بر این ظرفیت مالی، آمادگی دارد نقش فعال‌تری در پشتیبانی از تولید، حمایت از کسب‌وکارها و تامین مالی پروژه‌های زیربنایی ایفا کند.

این موفقیت بازتاب اعتماد عمومی و تعامل سازنده با مشتریان حقیقی و حقوقی است؛ اعتمادی که طی سال‌ها فعالیت مستمر و متعهدانه شکل گرفته و امروز به پشتوانه‌ای برای تداوم مسیر رشد و توسعه بانک تبدیل شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ